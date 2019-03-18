'Birlik ve bütünlükle ayağa kalktık'

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına 12 puanla son sırada giren ve bu kulvarda tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Çaykur Rizespor, ikinci yarıda yakaladığı büyük çıkışı devam ettiriyor.

Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, son 9 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak hanesine toplam 22 puan yazdırdı.

Puanını 34'e çıkaran yeşil-mavili ekip, son 9 haftada 10 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti.

Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor, ikinci yarıda 23'er puan kazanmayı başaran lider Medipol Başakşehir ve takipçisi Galatasaray'ın ardından en çok puan toplayan 3. takım oldu.

Ligin ilk yarısını tek galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda çıktığı 9 maçın 7'sini kazanıp, sadece 1 kez kaybetti.

İkinci yarıya 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan yeşil-mavililer, ardından Akhisarspor (3-1), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, (1-0), Bursaspor (2-0), Evkur Yeni Malatyaspor (3-0), İstikbal Mobilya Kayserispor (3-0) ve Atiker Konyaspor (2-0) maçlarını kazanmayı başardı.

Çaykur Rizespor, bu süreçte tek yenilgisini, önemli bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldığı 24. hafta maçında 3-2'lik skorla Fenerbahçe deplasmanında aldı. Yeşil-mavililer, Antalyaspor'la ise 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

TRANSFERLER GÜÇ KATTI

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Karadeniz ekibi, takıma kattığı 7 oyuncusundan da katkı almayı başardı. Defans dörtlüsünü tamamen yenileyen yeşil-mavili ekibin Dario Melnjak, Mykola Moroziuk, Mohamed Aborhune ve Chidozie Awaziem'den oluşan savunması, 6 maçın gol yenmeden tamamlanmasına katkı sağladı.

Karadeniz ekibi, son 9 maçında kalesinde sadece 5 gol görürken, rakip fileleri 18 kez havalandırmayı başardı. Yeni transferlerden, savunma oyuncusu Dario Melnjak attığı 3 golle skora en fazla destek veren isim olurken, Aatif Chahechouhe ve Nakoulma 2'şer, Azubuike de 1 gol kaydetti.

'HAYAL EDİLEMEYENİ BAŞARMAK İSTİYORUZ'

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, ligin ilk yarısındaki birçok maçta öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını, teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin bunun sebeplerini araştırıp, devre arasına kadar oyuncu planlaması yaptıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Kartal, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planına uygun transferleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bizim için özellikle ikinci yarının ilk 6 haftasının çok önemli olduğunu biliyorduk. İkinci yarının ilk haftasında yeni transferlerimiz tam olarak takıma katılmamış olsa da aldığımız 1-0'lık galibiyet özgüvenimizi yükseltti. İlk 6 haftada topladığımız 16 puan ile farkı kapatıp, yeniden lig yarışına ortak olduk." diye konuştu.

Üç puanlı sistemde seri galibiyetlerin önemine değinen Kartal, "İlk yarı sonunda herkes bize, 'düşen ilk takım' gözüyle bakıyordu. Bu takıma güvenen bir oyuncu kadromuz, hocamız ve taraftar topluluğumuz vardı. Birlik ve bütünlük içinde ayağa kalktık. Bize 'düştü' gözüyle bakanlar, şimdi 'Avrupa kupalarına katılabilir mi?' değerlendirmesinde bulunuyor. Hayal edilemeyeni başarmak için çalışıyoruz. Doğru işler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Kartal, ortada gözle görülen bir başarı bulunduğunu, bunun baş mimarlarının teknik ekip, futbolcular ve en kötü günde bile kendilerine inanan taraftarlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şimdi lige verilen 2 haftalık arada yeniden kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Şımarmak yok. Kendimizi bilerek, ayağımızı yere sağlam basarak yol almak zorundayız. Aradan sonra Beşiktaş ve Göztepe ile iç sahada karşılaşacağız. Bu iki maç bize yeni yolumuzu gösterecek. Nereden, ne zorluklarla geldiğimizi biliyoruz. Yeniden zor yollara düşmek istemiyoruz. Bunun için taraftarımız çok değerli. Çok kaliteli bir taraftar topluluğuna sahibiz. Ligin son haftasına kadar onların itici gücünü hissetmek istiyoruz."