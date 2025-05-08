Cs2 sistem gereksinimleri nelerdir? Counter-strike 2 kaç gb boş alan istiyor?

CS2, gelişmiş grafik motoru ve yenilikçi oyun mekanikleri ile dikkat çekiyor. Peki, bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarınızın hangi donanım özelliklerine sahip olması gerekiyor? CS2 kaç GB, sistem gereksinimleri nelerdir, RAM, ekran kartı ve depolama alanı gibi konulara dair tüm detaylar bu yazıda.

CS2 KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

CS2'nin dosya boyutu, oyunun kapsamı ve içerdiği yenilikler göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici. Oyunun Steam sayfasında belirtilen minimum depolama alanı 85 GB olarak ifade edilmiştir. Ancak, çeşitli kaynaklara göre oyunun kurulum sonrası gerçek boyutu yaklaşık 60 GB civarındadır. Bu fark, oyunun güncellemeleri ve ek içerikleri ile zamanla artabilir.

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CS2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

CS2'nin sistem gereksinimleri, oyunun sunduğu gelişmiş grafikler ve dinamik efektler nedeniyle önceki sürümlere göre daha yüksektir. Aşağıda, oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri yer almaktadır:

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ