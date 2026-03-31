CSO Ada Ankara'da 23 Nisan coşkusu

ANKARA DEVLET KLASIK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-DÖRT SES, BİR NEFES ŞARKILARIN NAĞMESİ

01 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturacağı özel bir konserle dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Dört Ses, Bir Nefes Şarkıların Nağmesi” başlıklı konser, 1 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Gecede koronun değerli solistleri Ali Toprak, Ayşin Ökmen Ateş, Harika Oktay ve Volkan Gözübüyükoğlu sahne alacak. Türk Sanat Müziği repertuvarının en sevilen ve hafızalarda yer etmiş eserlerinin seslendirileceği konserde, sanatçılar izleyicilere duygu yüklü bir müzik yolculuğu sunacak.

FORMDAN RENGE “PİYANO RESİTALİ”

02 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Genç ve yetenekli piyanist Arya Su Gülenç, 2 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştireceği solo piyano resitaliyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. “Formdan Renge” başlıklı konser, dinleyicilere iki bölümden oluşan özgün bir müzikal deneyim sunacak. Konserin ilk bölümü “Form” teması etrafında şekillenecek. Bu bölümde dinleyiciler, piyano sonat formunun tarihsel gelişimini yansıtan seçkin eserlerle buluşacak. Ludwig van Beethoven’ın klasik sonat formuna getirdiği ustalıklı yaklaşımından, Sergei Prokofiev’in tek bölümlü sonat anlayışına ve Alban Berg’in tonal sınırları zorlayan modern sonat örneklerine uzanan geniş bir repertuvar sunulacak.

Resitalin ikinci bölümü ise “Renkler” başlığı altında, müziğin ifade gücünü ve tını zenginliğini ön plana çıkaracak. Frédéric Chopin, Claude Debussy ve Sergei Rachmaninov’un imgelerle örülü eserleriyle başlayacak bu bölüm, çağdaş Türk müziğinin önemli bestecileri Ahmet Adnan Saygun ve Fazıl Say’ın eserleriyle devam edecek. Konser, genç besteci-piyanist Cem Esen’in eseriyle sona erecek.

AN EPIC SYMPHONY – PENTAGRAM

02 NİSAN 2026, 21:00-ANA SALON

An Epic Symphony, Türk rock ve heavy metal sahnesinin öncü gruplarından Pentagram’ı görkemli bir senfonik projeyle yeniden müzikseverlerle buluşturacak. 02 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00’de Ana Salon’da gerçekleşecek konser, izleyicilere güçlü ve etkileyici bir sahne deneyimi sunmaya hazırlanıyor. An Epic Symphony projesi kapsamında sahne alacak olan Pentagram, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde, sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlayacak. Bu özel konser, grubun enerjik performansını orkestral zenginlikle birleştirerek dinleyicilere farklı bir müzikal perspektif sunacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

03 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), DenizBank Konserleri kapsamında 3 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Konserde orkestrayı genç ve başarılı şef Yaroslav Shemet yönetecek. Gecenin solisti ise uluslararası alanda önemli başarılara imza atan keman sanatçısı Yi-Jia Susanne Hou olacak.

Programın açılışı, Polonyalı besteci Stanislaw Moniuszko’nun “Masal” adlı eseriyle yapılacak. Eser, Türkiye’de ilk kez seslendirilerek dinleyicilere özel bir deneyim yaşatacak. Konserin devamında, romantik dönem repertuvarının önemli eserlerinden Henryk Wieniawski’nin Keman Konçertosu No.2, Re minör, Op.22, solist Yi-Jia Susanne Hou’nun yorumuyla icra edilecek. Gecenin ikinci yarısında ise Johannes Brahms’ın Senfoni No.1, Do minör, Op.68 adlı başyapıtı seslendirilecek. Brahms’ın senfonik alandaki en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bu yapıt, dinleyicilere derinlikli ve etkileyici bir müzikal deneyim sunacak.

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ-EMPRESYONİZM, TUTKU VE KLARİNET

03 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB), “Empresyonizm, Tutku ve Klarinet” başlıklı konserle 3 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Konser programı, klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir yelpazede klarinet repertuvarının seçkin örneklerini içeriyor. Açılışta Carl Maria von Weber’in Gran Duo Concertante, Op.48 adlı eseri seslendirilecek. Üç bölümden oluşan eser; “Allegro con fuoco”, “Andante con moto” ve “Rondo: Allegro” bölümleriyle dinleyiciyi dinamik bir başlangıca davet ediyor.

Programın devamında Astor Piazzolla’nın duygu yüklü “Oblivion” eseri ve empresyonizmin önemli temsilcilerinden Claude Debussy’nin “Premiere Rhapsodie” adlı yapıtı yer alacak. İkinci bölümde, Francis Poulenc’in klarinet repertuvarının önemli eserlerinden biri olan “Clarinet Sonata, FP 184” dinleyiciyle buluşacak. Üç bölümden oluşan sonat; “Allegro tristamente”, “Romanza” ve “Allegro con fuoco” bölümleriyle eserin duygusal ve teknik zenginliğini ortaya koyacak. Gecenin ilerleyen bölümünde Eugene Bozza’nın “Bucolique” adlı eseri seslendirilirken, konser Astor Piazzolla’nın enerjik ve ritmik yapısıyla öne çıkan “Libertango” eseriyle sona erecek.

ANKARA SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU-GECENİN YILDIZLARI "SOLİSTLER GEÇİDİ"

04 NİSAN 2026, 20:00-TARİHİ SALON

Ankara Sahne Sanatları Topluluğu, müziğin ve dansın büyüleyici atmosferini bir araya getiren “Gecenin Yıldızları: Solistler Geçidi” başlıklı özel konserle 4 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de Tarihi Salon’da sahne alacak. Şef Ahmet Mustafa Yelden yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, birbirinden değerli solistler sahne alacak. Sıtkı Akın, Zeynep Altuntaş, Ertuğrul Sevindik, Nilgün Kızılcı, Bora Akın, Mihriban Türkmen Akkuş, Turan Yılmaz ve Derya Özer Bildir’in yorumlarıyla hayat bulacak eserler, dinleyicileri duygu dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Konser programı, Klasik Türk Musikisi’nin zarif ve derinlikli eserleriyle başlayacak. Aşk, hüzün ve zarafet temalarının işlendiği bu bölümün ardından, Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen türküler sahneye taşınacak. Hasret, sevda ve memleket özlemini yansıtan ezgiler, izleyicilerle güçlü bir bağ kuracak. Gecenin ilerleyen anlarında ise halk dansları sahneye renk katacak. Ege Bölgesi’nin ağırbaşlı zeybeği, Karadeniz’in enerjik horonu ve Anadolu’nun birlik ve beraberlik simgesi halayı, dansçıların performanslarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

KORO İSTANBUL

04 NİSAN 2026, 20:00-TARİHİ SALON

Koro İstanbul, 4 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Çok sesli ve çok kültürlü repertuvarıyla dikkat çeken topluluk, dinleyicilere İstanbul’un zengin tarihini ve kültürel mozaiğini yansıtan özel bir konser sunacak.

Kübra Şenyaylar tarafından kurulan Koro İstanbul, repertuvarında İstanbul’un ve Anadolu’nun kadim mirasını çok sesli ve çok dilli eserlerle harmanlıyor. İki kıtayı birleştiren İstanbul’un kültürel çeşitliliğinden ilham alan koro, müziğin birleştirici gücünü sahneye taşımayı amaçlıyor.

FAZIL SAY - ŞARKILAR

05 NİSAN 2026, 16:00 – 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Türkiye turnesi kapsamında 5 Nisan 2026 tarihinde CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Saat 16.00 ve 20.00’de gerçekleştirilecek iki ayrı konserde dinleyicilerle bir araya gelecek olan sanatçı, “Şarkılar” projesiyle müzik ve edebiyatı aynı sahnede buluşturacak.

Fazıl Say’a sahnede; güçlü yorumu ile dikkat çeken vokalist Serenad Bağcan, flütte Aslıhan And Say ve vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli eşlik edecek. “Şarkılar” konserleri, Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerinin dizelerini müzikle buluşturan özel bir proje olarak öne çıkıyor. Programda, Nâzım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreya, Ömer Hayyam, Can Yücel ve Orhan Veli’nin şiirlerinden bestelenmiş eserler yer alacak. Fazıl Say, bu eserlerin yanı sıra “Şarkılar” albümlerinden seçkiler ile solo piyano ve piyano & flüt repertuvarından örnekleri de dinleyicilerin beğenisine sunacak.

GÖNÜL DAĞININ AŞIKLARI 50. SANAT YILI

05 NİSAN 2026, 16:30-BANKKART MAVİ SALON

Avrasya Âşıklar Derneği, “Gönül Dağının Âşıkları 50. Sanat Yılı” projesi kapsamında 5 Nisan 2026 tarihinde saat 16.30’da CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Halk âşıklığı geleneğini yaşatan önemli isimleri bir araya getiren etkinlik, Türk halk müziği ve sözlü kültür mirasının güçlü temsilcilerini aynı sahnede buluşturacak.

Programda; âşık Zeki Erdali ve âşık Beyzade Aslan’ın yanı sıra Mehmet Emin Eren (Şero Baba) sunuculuğunda Turgay Coşkun, Mustafa Özcan, Şeyda Erdal ve Hasan Öztürk sahne alacak. Avrasya Âşıklar Derneği, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle halk müziği geleneğinin yaşatılmasına katkı sunarken, bu özel etkinlikte Ankara’da ilk kez halk âşıkları ile Türk halk müziği sanatçılarını aynı sahnede bir araya getirerek kültürel bir “gönül köprüsü” kurmayı hedefliyor.

CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ

06 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları, DenizBank Konserleri kapsamında 6 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Tamamı perküsyon eserlerinden oluşan özel programda, ritim ve sahne performansı ön planda olacak. Konserde, CSO’nun başarılı perküsyon sanatçıları Giz Öztaş, Doğa Berk Oktay, Can Kıyıcı ve Ata Özer sahne alacak. Sanatçılar, farklı dönem ve üsluplardan seçilen eserlerle perküsyonun zengin ifade olanaklarını dinleyicilere aktaracak.

Programın açılışında Nebojša Jovan Živković’in üç perküsyoncu için bestelediği “Trio per Uno, Op.27” yer alacak. Eser, teknik zorlukları ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Ardından Emmanuel Séjourné’nin “Losa” adlı eseri ile Thierry de Mey’in görsel ve işitsel unsurları bir araya getiren “Table Music” başlıklı yapıtı seslendirilecek. Konserin finalinde ise Russel Peck’in enerjik ve ritmik yapısıyla öne çıkan “Lift Off” adlı eseri dinleyiciyle buluşacak.

DESTANLARIN DANSI

07 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

“Destanların Dansı” Türk halklarının zengin kültürel mirasını müzik, dans ve tiyatro ile buluşturarak binlerce yıllık tarihi ve kültürü izleyicilere aktarıyor. Nuh Tufanı’ndan Dede Korkut’a, Sarı Gelin’den Tomris’e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren performans, 07 Nisan saat 20.00’de Ziraat Benkası Ana Salon’da tarih akışında görsel ve duygusal bir yolculuk sunacak. Tarihi mirasımızı, Türk halklarının barındırdığı tarihi eserlerin ve tarihi yapıların önemini dünyaya anlatarak ülkemizde turizm potansiyelini artıran gösteri; gençlerimizi de Tomris Hatun, Alparslan ve Boğaçhan gibi destanları dilden dile günümüze kadar gelmesini sağlayan efsanelerle tanıştırarak kültürümüzü yeni nesle aktarmayı hedefliyor.

TANGONUN BÜYÜSÜ

07 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

“Tangonun Büyüsü” başlıklı özel konser, 7 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da izleyicilerle buluşacak. Müziğin ve dansın iç içe geçtiği bu etkileyici gece, tango tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sahnede 6 müzisyen ve 4 dansçıdan oluşan Tango Artı Orkestrası yer alacak. 2004 yılında Ankara’da kurulan topluluk, bugüne kadar Türkiye’nin birçok sahnesinde ve milonga gecelerinde yüzü aşkın performansa imza atarak tango müziğinin önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Konserde, klasik dönem tangolarından modern yorumlara uzanan geniş bir repertuvar dinleyiciyle buluşacak. Tango Artı Orkestrası’nın canlı performansı ve dans ekibinin sahne gösterileri, izleyicileri 20. yüzyılın başlarında Buenos Aires’in büyüleyici atmosferine taşıyacak.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU DENİZBANK KONSERLERİ-BİR BAROK AKŞAMI

08 NİSAN 2026, 20:00-TARİHİ SALON

Devlet Çoksesli Korosu, DenizBank Konserleri kapsamında hazırladığı “Bir Barok Akşamı” konseriyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Koro sanatçıları Banu Saraç, Deniz Yardımcı, İrem Kırgız Aray, Hilal Tapan, Elif Canbazoğlu, Oğulcan Gökalp ve Efe Erol’un sahne alacağı konserde; kemanda Deniz Dilan Gözoğlu ve Çınar Yazgan, viyolada Derya Dilay Akar, viyolonselde Doğuş Ergin, kontrbasta Bora Şahin ve piyanoda Özgün Ersoy yer alacak.

Konser, 8 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleştirilecek. Programda Barok dönemin önde gelen bestecileri George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Marco Rosano ve Emanuele d’Astorga’nın seçkin eserleri seslendirilecek.

SEDAT YÜCE İLE TÜRKÜLERİN SENFONİK İHTİŞAMI - ANADOLU’NUN ŞEN TÜRKÜLERİ

08 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Anadolu’nun ezgilerini senfonik ihtişamla buluşturan özel bir konser, 8 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak. “Anadolu’nun Şen Türküleri – Senfonik Şen Türküler” başlıklı gecede, güçlü yorumuyla öne çıkan Sedat Yüce sahne alacak.

Sanatçının sahnedeki zarafeti ve derin yorumuyla hayat bulacak konserde, Zafer Çebi şefliğindeki senfonik orkestranın zengin tınıları eşliğinde Anadolu’nun köklerinden yükselen şen türküler yeniden canlanacak. Yaylıların ihtişamı ve nefesli çalgıların kudretiyle orkestral zenginlik, türkülere ayrı bir görkem katacak.

Sedat Yüce, yalnızca türkü söylemekle kalmayacak; Anadolu’nun hafızasını, onurunu ve ruhunu sahneye taşıyarak dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Bu özel gece, senfonik dokunun ve halk müziğinin buluştuğu, Anadolu kültürünün en neşeli ve coşkulu ezgilerinin sahnede hayat bulduğu bir konser olacak.

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ-TRÄUME / RÜYALAR KONSERİ

08 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB), “Träume / Rüyalar” başlıklı özel konserle 8 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

Konserde, solist Nihan İnan sahne alacak. Piyanist Hande Uçar Yanç’ın eşlik edeceği performans, hem vokal hem de piyano eserlerinin etkileyici uyumunu dinleyicilere aktaracak. “Träume / Rüyalar” temalı program, farklı dönem ve tarzlardan seçilmiş eserlerle dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-90’LIK KARIŞIK KASET - 3

09 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, “90’lık Karışık Kaset – 3” başlıklı özel konserle 9 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Konser, 90’lı yılların kaset kültürünü ve o dönemin duygusal atmosferini sahneye taşıyarak izleyicilere nostaljik bir müzik deneyimi sunacak.

Programda, Türk Müziği’nin unutulmaz aşk şarkıları ve zengin mirası hem koroyla hem de solist performanslarıyla hayat bulacak. Solistler Neşe Dursun Saraç ve Suat Kılıç, eserlerin duygusal derinliğini izleyicilere aktarıp interaktif bir müzik deneyimine imza atacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

10 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), DenizBank Konserleri kapsamında 10 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. Konserde orkestrayı yönetmek üzere genç ve yetenekli şef Earl Lee görev yapacak, klarnet solisti olarak ise uluslararası alanda tanınan Kevin Spagnolo dinleyicilerle buluşacak.

Program, Ludwig van Beethoven’in “Egmont Uvertürü, Op.84” ile başlayacak. Açılışın ardından Carl Maria von Weber’in “Klarinet Konçertosu No.2, Op.74” eseri seslendirilecek; eser, Weber’in ölümünün 200. yılı anısına özel bir yorumla sunulacak. Konserin ikinci bölümünde ise Dmitri Şostakoviç’in dramatik ve etkileyici “Senfoni No.10, Mi minör, Op.93” eseri dinleyiciyle buluşacak.

CERRAH

10 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Gerilim türündeki tiyatro oyunu “Cerrah”, 10 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da sahnelenecek. Uzun süredir yakalanamayan ve “Cerrah” kod adıyla anılan bir seri katilin yakalamaya çalışan polis teşkilatının hikayesi anlatılacak. Temposu ve gerilimi yüksek sahneleriyle dikkat çekecek olan “Cerrah”, izleyiciyi baştan sona diken üstünde tutacak bir anlatım sunacak. Zamanla yarış temasını merkezine alacak oyun, seyircilere soluksuz bir tiyatro deneyimi yaşatacak.

ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU-TÜRKÜ DERYAMIZDAN

10 NİSAN 2026, 20:00-TARİHİ SALON

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 10 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de Tarihi Salon’da “Türkü Deryamızdan” başlıklı özel konserle dinleyicilerle buluşacak. Konser, sevda, ayrılık, gurbet, umut ve hayatın içinden doğan türkülerle izleyicilere zengin bir müzik yolculuğu sunmayı amaçlıyor.

Şef Turgay Coşkun yönetiminde gerçekleşecek programda, Cengizhan Akar, Faik Doğukan Öztürk, Erman Akten, İzanrüba Yılmaz, Pelin Karakuş ve Yeter Tunç sahne alacak. Solistler ve koro uyumu, Türk halk müziğinin derin duygularını ve kadim kültürel mirasını dinleyicilere aktaracak.

7 KOCALI HÜRMÜZ

11 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Türk tiyatrosunun sevilen klasiklerinden “7 Kocalı Hürmüz”, 11 Nisan CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon sahnesinde temsillerine devam edecek. 1800’lü yılların sonlarında İstanbul Taşkasap’ta geçen oyunda, Begüm Topçu, Turay Cantüğ Turay ve Ali Dalkılıç rol alacak. 25 kişilik kadrosu, şarkıları ve danslarıyla izleyiciyle buluşacak olan “7 Kocalı Hürmüz”, mizah dolu anlatımıyla sanatseverlerle buluşacak.

AYSUN VE ALİ KOCATEPE - CEYDA PİRALİ ORKESTRASI EŞLİĞİNDE - EFSANE ŞARKILAR

12 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Efsanevi müzik ikilisi Aysun ve Ali Kocatepe, “Oldies But Goldies” projesiyle 12 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Konserde, 70’ler, 80’ler ve 90’lardan günümüze uzanan yerli ve yabancı klasikleşmiş eserler, Ceyda Pirali Orkestrası eşliğinde seslendirilecek.

Orkestrada Ceyda Pirali piyano, Nihal Saruhanlı davul, Oğuz Aktaş gitar, Ufuk Çağlar Akman bas ve Yuri Ryadchenko saksafon ile akordeon çalacak. Aysun ve Ali Kocatepe’nin sahne enerjisi ve eşsiz yorumlarıyla hayat bulan programda, Ali Kocatepe’nin “Ben Sana Vurgunum”, “Melankoli”, “Çocuklar Gibi”, “Meskenim Dağlar”, “Küçük Bir Aşk Masalı” ve “Hey Gidi Dünya Hey” gibi klasikleşmiş besteleri de yer alacak.

"EFSANE ŞARKILAR, SENFONİK GÜÇ" COŞKUN SABAH & ZAFER ÇEBİ VE SENFONİK ORKESTRASI

12 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Coşkun Sabah, 12 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da “Efsane Şarkılar, Senfonik Güç” başlıklı özel bir konserle sahne alacak. Sanatçı, hafızalarda yer eden sevilen eserlerini bu kez senfonik orkestranın görkemiyle dinleyicilerle buluşturacak.

Konserde, Zafer Çebi yönetimindeki Senfonik Orkestra eşliğinde Coşkun Sabah’ın klasikleşmiş şarkıları, senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulacak. İzleyiciler, şarkıların duygusal derinliği ve senfonik orkestranın zengin tınılarıyla bütünleştiği unutulmaz bir müzik deneyimi yaşayacak.

CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ

13 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları, DenizBank Konserleri kapsamında 13 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da izleyicilerle buluşacak. Konserde, yaylı ve piyano üçlüsü repertuvarı sahne alacak.

Konserde keman virtüözü Doğukan Keskin ile viyolonsel sanatçıları Sinem Bostancı ve Utku Asan performans sergileyecek. Programın açılışında Fazıl Say’ın enerjik ve modern eseri “Space Jump, Op.46” yer alacak. Konserin ikinci bölümünde ise Felix Mendelssohn’un klasik romantik dönemin önemli yapıtlarından “Piyanolu Üçlü No.2, Do minör, Op.66” seslendirilecek.

O DA TEKFEN

15 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Müziğin sürdürülebilirlik ilkesiyle bir araya gelen Tekfen Filarmoni müzisyenlerinden oluşan “O Da Tekfen”, 4. sezon konseriyle 15 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

Bu özel gecede, Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov’un en bilinen eserlerinden biri olan “Şehrazad”ın oda orkestrası için düzenlenmiş versiyonu sahnede hayat bulacak. Program, eserin büyüleyici melodilerini ve zengin orkestra dokusunu dinleyiciyle buluşturacak.

Konserde, Melodi Eylül Kayış ve Ana Albero, Denizsu Polat, Yusuf Çelik, Gözde Ece Yavaş, Fatih Eren Kalelioğlu, Aslıhan And Say, Mehmed Seyid Mas, Yağızcan Keskin, Mert Kutluğ, Can Kiracı, Cem Sevgi, Kumsal Germen ve Emre Günay sahne alacak.

A NIGHT WITH İPEK DİNÇ

16 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Caz dünyasının yetenekli isimlerinden İpek Dinç, 16 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da “A Night with İpek Dinç” başlıklı özel konseriyle sahne alacak. Bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası caz festivalinde performans sergileyen sanatçı, bu gecede Ankaralı değerli müzisyenlerle birlikte izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Konserde İpek Dinç’e, Ali Erol (alto saksafon), Nejdi Şimşek (piyano), Emre Topak (bas) ve Mehmet Arslan (davul) eşlik edecek. Program, caz klasiklerinden Latin ezgilerine kadar uzanan geniş bir repertuvarı kapsayacak.

NEREYE GİDİYORSUN

17 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

“Nereye Gidiyorsun” adlı tiyatro oyunu, 17 Nisan saat 20.00’de CSO Ada Ankara’da sahnelenecek. Oyun, hayatın beklenmedik anlarında karşımıza çıkan sürprizleri ve bu sürprizlerin içinde yer alan aşkı sahneye taşıyacak. Birbirine tamamen zıt ve ortak noktası olmayan iki karakterin yollarının beklenmedik bir anda kesişmesiyle başlayan hikâye, izleyicilere eğlenceli ve düşündürücü anlar sunacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ CSO SANATÇISI DİNÇER ÖZER İLE 20. ULUSLARARASI VURMALI ÇALGILAR FESTİVALİ

17 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 17 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da “Dinçer Özer ile 20. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali” özel programıyla sahne alacak.

Festival kapsamında sahnede CSO Sanatçısı ve şef Dinçer Özer, Burak Yeter , Soner Özer ve Melissa Hie, yurt dışından konuk yıldız sanatçılar ve CSO Vurmalı Çalgılar Ekibi yer alacak. CSO Vurmalı Çalgılar Ekibi üyeleri Can Kıyıcı, Hakan Yağuş, Doğa B. Oktay, Giz Öztaş ve Ata Özer’den oluşurken, Türkiye çapından seçilen vurmalı çalgılar toplulukları da performans sergileyecek. Programın sunuculuğunu Nefise Karatay üstlenecek.

HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI

18 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

“Hisseli Harikalar Kumpanyası” adlı tiyatro oyunu, 18 Nisan 2026 saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da sahnelenecek. Oyun, Anadolu’da turneye çıkan bir gezici tiyatronun renkli karakterleri üzerinden sahne sanatlarının zorluklarını ve sanatçıların yaşadığı deneyimleri mizahi bir dille ele alacak. Kumpanyanın sahibi, tiyatroyu ayakta tutmaya çalışırken maddi imkânsızlıklarla mücadele ederken, oyuncular arasında hem romantik ilişkiler hem de sahneye yönelik çekişmeler yaşanacak.

MEVLAN KURTISHI

18 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Gönüllere huzur veren sesiyle milyonların sevgisini kazanan Mevlan Kurtishi, 18 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. Sanatçı, Ankara’daki ilk konserinde izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Kalplere dokunan yorumu ve etkileyici sahne performansıyla Mevlan Kurtishi, bu özel gecede izleyicileri duygusal ve estetik açıdan zengin bir yolculuğa çıkaracak. Müzikseverler, sanatçının güçlü sesiyle buluşarak keyif dolu bir akşam yaşayacak.

CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ BOZOK QUARTET

20 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

CSO sanatçıları, 20 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da “Bozok Quartet” konseriyle izleyicilerle buluşacak. Konser, klasik yaylı çalgılar ve klarnetin zarif uyumunu sahneye taşıyarak dinleyicilere etkileyici bir müzik deneyimi sunacak.

Bozok Quartet’te Tayfun Bozok ve Derya Bozok, Murat Cangal, Hayrettin Hoxha ve Ayşegül Kirmanoğlu sahne alacak. Programda, Franz Schubert’in ünlü “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.14, Re minör, D.810 – Ölüm ve Genç Kız” eseri ile Johannes Brahms’ın “Klarnet ve Yaylılar için Beşli, Si minör, Op.115” eseri dinleyicilerle buluşacak.

RESONANCE

21 NİSAN 2026, 20:00- BANKKART MAVİ SALON

CSO Ada Ankara, 21 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da “Resonance” başlıklı özel bir oda müziği konserine ev sahipliği yapacak. Bu özel gecede sahneyi, uluslararası başarılarıyla dikkat çeken kemancı Elvin Hoxha Ganiyev, Türkiye’nin önde gelen viyolonsel sanatçılarından Dilbağ Tokay ve genç kuşağın parlak piyanistlerinden İlyun Bürkev paylaşacak. Üç virtüöz, bireysel müzikal kimliklerini güçlü bir uyumla birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

Program, romantik dönemin melankolisini ve derin duygusunu yansıtan Sergei Rachmaninoff’un “Trio élégiaque No.1” eseri ile açılacak. Ardından Clara Schumann’ın zarif melodik dili ve güçlü tematik yapısıyla öne çıkan “Piyano Üçlüsü, Op.17” eseri seslendirilecek. Gecenin finalinde ise Astor Piazzolla’nın modern tangoyu klasik müzikle buluşturan “Las Cuatro Estaciones Porteñas (Buenos Aires’in Dört Mevsimi)” eseri sahnede hayat bulacak.

CELLO ALLSTARS “CELLO OCTET"

21 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Türkiye’nin kendi alanlarında önde gelen sekiz çello sanatçısı, 21 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da “Cello Allstars – Cello Octet” konseriyle sahne alacak. Konser, klasik müzikten film müziklerine, Geleneksel Türk Müziği’nden dünya müziklerine uzanan geniş ve zengin bir repertuvar sunacak.

Sahnedeki sekiz çello sanatçısı: Yusuf Çelik, Sinem Bostancı, Yaz Irmak, Hakan Hürkan Şahin, Doğuş Ergin, Aoi Uda, Berkay Azıtepe ve Umutcan Topçu. Performans, özel olarak tasarlanmış koreografiler ve görsel materyallerle desteklenerek toplam 14 kişilik etkileyici bir sahne deneyimine dönüşecek.

BARBAROS ÇELİKOĞLU İLE ŞİİR VE MÜZİĞİN BÜYÜSÜ

22 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Barbaros Çelikoğlu’nun sözleri ve yorumuyla hayat bulan “Şiir ve Müziğin Büyüsü” konseri, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da izleyicilerle buluşacak. Bu özel gecede sözler ve melodiler, ruhun derinliklerine dokunan bir uyumla birleşecek.

Konserde Barbaros Çelikoğlu şair-şiir yorumcusu olarak yer alırken, Cansu Çavuş solist ve yan flüt ile, Mert Koç anlatıcı olarak performans sergileyecek. Atilla Türkoğlu bas ve orkestra şefi, Yasin Aluç bağlama/akustik/elektro, Özkan Özdemir çift klavye/launche ped, Ahmet Doğan bateri, Harun Önder perküsyon/akustik ve elektronik, Soner Şimşek elektro ve akustik gitar ile orkestrayı tamamlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ “23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI” ÖZEL KONSERLERİ

23-24 NİSAN 2026, 19:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği özel konserle 23-24 Nisan tarihinde saat 19.00’da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu’nun yanı sıra misafir çocuk koroları da sahnede yer alacak. Çocukların sesleriyle hayat bulacak bu özel program, bayramın coşkusunu ve anlamını müzik aracılığıyla dinleyicilere aktaracak.

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ-AZERBAYCAN GECESİ

24 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB), “Azerbaycan Gecesi” başlıklı özel konserle 24 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Kardeş ülke Azerbaycan’ın zengin müzik kültürünü sahneye taşıyacak etkinlik, izleyicilere kültürel bir şölen sunacak.

Konserde Azerbaycan müziğinin geleneksel ve modern örnekleri, seçkin bir repertuvar eşliğinde dinleyiciyle buluşacak. Duygusal ezgiler, güçlü vokaller ve özgün melodilerle şekillenen program, iki ülke arasındaki kültürel bağları müzik aracılığıyla pekiştirmeyi amaçlıyor.

MÜSLÜM GÜRSES ANMA KONSERİ

26 NİSAN 2026, 19:00-BANKKART MAVİ SALON

Selami Parmaksız Müzik Topluluğu, arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses’i anmak amacıyla düzenlediği özel konserle 26 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00’da CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

Türk müziğinde derin izler bırakan Müslüm Gürses’in eserleri, bu anlamlı gecede amatör solistlerin yorumlarıyla yeniden hayat bulacak. Sanatçının duygusal derinliği yüksek şarkıları, dinleyicilere hem nostaljik hem de içten bir müzik deneyimi sunacak.

Selami Parmaksız Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan konser, Müslüm Gürses’in şarkılarında kendini bulanları bir araya getirerek, onun müziğini ve hatırasını yaşatmayı amaçlıyor. Duygusal anların yaşanacağı bu özel gece, sanatçının mirasını bir kez daha sahneye taşıyacak.

OPERA'DAN POP'A BİR DİVA BİR TENOR

26 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Klasik müziğin zarafeti ile pop müziğin enerjisini buluşturan “Opera’dan Pop’a: Bir Diva Bir Tenor” konseri, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Geniş repertuvarı ve sahne kurgusuyla dikkat çeken konser, izleyicilere farklı müzik türlerini bir arada sunan özel bir deneyim vadediyor.

Konserde, Türkiye’nin sevilen tenorlarından Levent Gündüz, güçlü sesi ve sahne duruşuyla öne çıkan solist Burcu Sinem Şenel ile birlikte sahne alacak. Crossover repertuvarıyla dikkat çeken Gündüz, bu özel gecede sanat hayatının 30. yılını da kutlayacak.

Programda, opera aryalarından pop müziğin sevilen eserlerine uzanan geniş bir seçki yer alacak. “Pop’tan Opera’ya, Opera’dan Pop’a” uzanan müzikal yolculuk, dinleyicilere her anında farklı bir şarkının ve duygunun kapısını aralayacak.

CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ

27 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları, DenizBank Konserleri kapsamında 27 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Konser, keman, kontrbas ve piyano üçlüsünün zengin tınılarını bir araya getiren özel bir repertuvar sunacak.

Konserde Yunus Asilkan Çelik (keman), Atakan Altun (kontrbas) ve Zeyno Karadağlı (piyano) sahne alacak. Programın açılışında Giovanni Bottesini’nin keman ve kontrbas için yazdığı “Gran Duo Concertante” eseri yer alacak. Ardından Sergey Rahmaninov’un duygusal derinliğiyle öne çıkan “Trio Élégiaque No.1, Sol minör” eseri seslendirilecek.

Konserin ilerleyen bölümünde Pablo de Sarasate’nin virtüözite gerektiren “Introduction and Tarantella, Op.43” eseri ile Jules Massenet’nin zarif ve etkileyici “Meditation” adlı eseri dinleyiciyle buluşacak. Program, Bottesini’nin “Grande Allegro di Concerto ‘Alla Mendelssohn’” eseriyle sona erecek.

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ-TÜRK TANGOLARI KONSERİ

27 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB), “Türk Tangoları Konseri” ile 27 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Türk müziğinin zarif ve nostaljik türlerinden biri olan Türk tangoları, seçkin solist kadrosu ve orkestra eşliğinde sahneye taşınacak.

Orkestra şefliğini Sunay Muratov’un üstlendiği konserde; soprano Selva Erdener ve Feryal Türkoğlu, mezzo soprano Nihan İnan, tenorlar Aykut Çınar ve Ayhan Uştuk ile bariton Serkan Kocadere sahne alacak. Güçlü sesleri ve yorumlarıyla sanatçılar, Türk tangolarının romantik ve duygusal dünyasını dinleyicilere aktaracak.

CHANSONS D’AMOUR

28 NİSAN 2026, 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Fransız aşk şarkılarının büyüleyici dünyasını sahneye taşıyan “Chansons D’Amour” konseri, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Tenor Aykut Yılmaz’ın yorumu ile hayat bulan konser, dinleyicilere romantik ve etkileşimli bir müzik deneyimi sunacak.

Programda, ölümsüz Fransız aşk şarkıları Türkçe sözlerle de yer alarak izleyicilerin yakından aşina olduğu eserlerle zenginleşiyor. Konserin interaktif yapısı sayesinde seyirciler, performansın bir parçası olarak şarkılara eşlik edebilecek.

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU -MUSİKİYLE ZAMANIN İZİNDE

29 NİSAN 2026, 20:00-TARİHİ SALON

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, “Musikiyle Zamanın İzinde” konseriyle 29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

Şef Suat Kılıç yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Türk müziğinin en zarif ve etkileyici makamlarından biri olan Segâh makamının seçkin örnekleri seslendirilecek. Konserin ilk bölümünde koro, Segâh makamına ait eserleri icra ederek dinleyicilere geleneksel Türk musikisinin derinlikli yapısını sunacak. Gecenin ikinci bölümünde ise Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun konuk ses sanatçısı Benek Bilge sahne alacak.

AN EPIC SYMPHONY & YENİ TÜRKÜ

29 NİSAN 2026, 21:00-ANA SALON

An Epic Symphony, Türk müziğinin köklü ve kült gruplarından Yeni Türkü’yü senfonik bir yorumla sanatseverlerle buluşturacak. 29 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00’de CSO Ada Ankara Ana Salon’da gerçekleşecek bu özel konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. An Epic Symphony projesi kapsamında sahne alacak olan Yeni Türkü, eserlerini ilk kez bu ölçekte bir senfonik düzenleme ile dinleyiciyle paylaşacak. Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleşecek konser, grubun hafızalara kazınan şarkılarını zengin orkestral dokularla yeniden yorumlayacak.

ANKARA DEVLET SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU-YILDIZLARIN ALTINDA – BİR YEŞİLÇAM GECESİ

30 NİSAN 2026, 20:00-TARİHİ SALON

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, “Yıldızların Altında – Bir Yeşilçam Gecesi” başlıklı özel gösterisiyle 30 Nisan 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Sanat Yönetmeni Soner Satı ve Sanat Yönetmen Yardımcısı-Koreograf Yıldız Venedik’in imzasını taşıyan gösteri, Türk sinemasının altın çağı olarak anılan Yeşilçam dönemine saygı duruşu niteliği taşıyor. Program, dönemin unutulmaz şarkıları ve sahneye uyarlanan özgün dans koreografileriyle izleyicileri nostaljik bir yolculuğa davet ediyor. Gösteride, Yeşilçam filmlerinin hafızalara kazınan duygusal atmosferi; aşk, zarafet ve hatıralarla örülü sahneler eşliğinde yeniden hayat bulacak.

CSO ADA ANKARA’DA MİNİK SANATSEVERLER İÇİN ETKİNLİKLER

BİLİM SHOW

04 NİSAN 2026, 17:00-FUAYE

Çocuklar “Bilim Show”da yer alan eğlence dolu deneylerle bilimin sihirli dünyasını keşfe çıkacak. Etkinlikte minikler, temel fizik ve kimya konularını eğlenceli deneylerle öğrenecekler. Statik elektriğin, şimşeklerin, balonların ve süngerlerin gizemleri keyifli bir şekilde keşfedilecek. Yaklaşık 35 dakika sürecek bu renkli bilim gösterisi, çocuklara hem merak dolu hem de öğretici bir deneyim sunacak.

SEVGİ BERBERİ MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU

05 NİSAN 2026, 13:00-BANKKART MAVİ SALON

Aynı mahallede çalışan ve karşılıklı dükkanları bulunan iki berberin hikayesi, Bıyıklı Berberin işlerinin düşmesi ve Sevgi Berberinin işlerinin artması, çocukların Sevgi Berberini tercih etmeye başlamaları ile değişecektir. Bıyıklı berber, çocukların neden Sevgi Berberini tercih ettiğini merak edecek ve sırrını öğrenmek için yalanlar söyleyecektir. Elbette yalan söylemenin bedelini de ödemeden gerçeği anlayamayacaktır. Yalan söylemenin sonuçlarını yaşayıp görürken, aynı zamanda şarkı söylemenin ve dinlemenin insanın ve çocukların duygularını nasıl harekete geçirdiğini ve onları nasıl mutlu ettiğini keşfedecektir.

İLLÜZYON

11 NİSAN 2026, 17:00-FUAYE

İllüzyon Gösterisi, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de Fuaye sahnesinde miniklerle buluşacak. Birbirinden eğlenceli illüzyon oyunlarıyla sahnelenecek gösteride, çocuklar kimi zaman şaşkınlık yaşayacak, kimi zaman kahkahalara boğulacak. Sürprizlerle dolu anlar eşliğinde izleyiciler keyifli bir zaman geçirecek.

KÜÇÜK KARA BALIK

11 NİSAN 2026, 14:00-BANKKART MAVİ SALON

Samed Behrengi’nin unutulmaz eseri “Küçük Kara Balık”, 11 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da çocuklarla buluşacak. Tiyatro uyarlaması, küçük izleyicileri macera dolu ve hayal gücü geniş bir yolculuğa davet ediyor.

Hikaye, küçük bir derede yaşayan Küçük Kara Balık’ın farklı yerleri ve denizleri merak etmesiyle başlar. Hayallerini gerçekleştirmek için çıktığı yolculuk boyunca birçok macera ve sürprizle karşılaşan balık, cesareti ve merakı sayesinde sonunda hayal ettiği açık denizlere ulaşır.

“Küçük Kara Balık” tiyatrosu, çocuklara hayal gücünü ve keşfetme cesaretini teşvik ederken, sahnedeki renkli anlatım ve karakterlerle eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunacak.

MAGIC BUBBLES

18 NİSAN 2026, 17:00-FUAYE

Baloncukların renklerle buluşarak sanata dönüştüğü, sihirli ve destansı gösterisi “Magic Bubbles” minik izleyicilerini bekliyor. İki yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan etkinlik CSO Ada Ankara Fuaye alanında görsel bir şölen sunacak.

STARRY NIGHT İNGİLİZCE ÇOCUK OYUNU

19 NİSAN 2026, 14:00-BANKKART MAVİ SALON

Çocuklar, Vincent Van Gogh’un ünlü tablosu “Yıldızlı Gece”den ilham alan büyülü bir dünyaya davet ediliyor! “Starry Night” adlı İngilizce çocuk oyunu, 19 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sahne alacak. Oyun, küçük izleyicilere hayal gücünü kullanmayı ve duygularını keşfetmeyi öğreten eğlenceli ve sıcak bir deneyim sunuyor.

Oyunda, Daisy ve Dash kendilerini Londra’daki bir açık hava sergisinde Van Gogh tablolarını keşfederken bulurlar; dönen gökyüzü, parlayan yıldızlar, ayçiçekleri ve gizli sürprizlerle dolu bir dünyada macera yaşarlar. Ancak aralarındaki küçük kirpi, resimlerin içine saklanmış gibidir; gerçek mi yoksa hayal güçlerinin bir ürünü mü, bunu çözmeye çalışırlar. Ellerindeki büyüteç, el feneri ve hayal yakalayıcı ile gizemi çözmeye çalışırken başkalarına yardım etmenin değeri, nazikliğin gücü ve cesaretin önemi gibi değerleri keşfederler.

Yazan Tuğba Güdücü Poyraz, yöneten Mustafa Poyraz, oyuncular ise Ceyla Durucan, İrem Ecem Halaç ve Osman Barış Özkoçak’tır. Orijinal şarkılar, etkileyici görseller ve yumuşak mizahıyla oyun, çocuklara arkadaşlık kurma ve duygusal bağ geliştirme konusunda ilham veriyor.

HAZİNE MASAL – ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL GÖSTERİMİ

22 NİSAN 2026, 20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

“Hazine Masal – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gösterimi”, 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak. “Hazine Masal”, küçük adımların izinde başlayan ve geçmişin zengin mirasını bugünün sahnesine taşıyan etkileyici bir dans tiyatrosu olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Bir çocuğun hayal gücüyle şekillenen anlatı, izleyicileri zamanın derinliklerinden kültürümüzün özüne uzanan masalsı bir yolculuğa davet ediyor. Gösteri boyunca unutulmuş ezgiler, geleneksel danslar ve kültürel motifler yeniden hayat bulacak.

JÖNKLÖR GÖSTERİSİ

23 NİSAN 2026, 17:00-FUAYE

Renkli ve eğlenceli bir performans arayanları 23 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00’de CSO Ada Ankara Fuaye’de unutulmaz bir Jönglör Gösterisi bekliyor. Profesyonel jönklör sanatçılarımız, top, halka, meşale ve çeşitli ekipmanlarla göz alıcı şovlar sergileyerek çocuklardan yetişkinlere herkesi büyüleyecek.

Gösteri, enerjik hareketler ve sürükleyici performanslarla izleyicilere neşe katarken; özel günler, açılışlar, festivaller ve etkinlikler için de görsel bir şölen sunuyor. Renkli kostümler, sahne uyumu ve çocuklara özel interaktif bölümlerle Jönklör Gösterisi, izleyicileri hem eğlendiren hem de etkileyici bir deneyim yaşatan unutulmaz bir performans olarak sahnede yer alacak.

MUSA GÖÇMEN SENFONİ ORKESTRASI ÇOKSESLİ GÖSTERİ

23 NİSAN 2026, 17:00 – 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Çoksesli Gösteri” ile 23 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 ve 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da minik sanatseverlerle buluşacak. Şef Musa Göçmen’in enerjik ve interaktif sahne performansıyla gerçekleşecek etkinlik, çocuklara müziği eğlenceli bir şekilde tanıtmayı amaçlıyor.

Konserde, çoksesli müziğin büyülü dünyası eğlenceli anlatımlar ve sürpriz sahne performanslarıyla sahneye taşınacak. Çocuklar; ritim, melodi ve armoni gibi müziğin temel unsurlarını interaktif bölümlerle keşfederken, klasik müzik eserleri de dinamik düzenlemelerle sunulacak. Müzik, sahne enerjisi ve mizahın bir araya geldiği “Çoksesli Gösteri”, çocukların müziğin içine aktif olarak katıldığı, öğretici ve eğlenceli bir deneyim sunacak. Aileler ise bu özel etkinlikte çoksesli müziğin birleştirici gücüne tanıklık edecek.

TÜRKİYE VE DÜNYADAN ÇOCUK ŞARKILARI - İNTERAKTİF KONSER

25 NİSAN 2026, 13:00-BANKKART MAVİ SALON

Aileler ve çocuklar için özel olarak hazırlanan “Türkiye ve Dünyadan Çocuk Şarkıları” interaktif konseri, 25 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00’te CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da minik sanatseverlerle buluşacak. Eğlenceli ve öğretici içeriğiyle dikkat çeken konser, çocukları müziğin renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

Konser programında, Türkiye’nin sıcak melodilerinden dünyanın dört bir yanından seçilmiş neşeli çocuk şarkılarına kadar geniş bir repertuvar yer alıyor. Almanya’dan Fransa’ya, Rusya’dan Amerika’ya, İskoçya’dan İtalya’ya, Japonya’dan Güney Kore’ye uzanan bu müzikal yolculukta çocuklar, farklı kültürleri müzik aracılığıyla tanıma fırsatı bulacak.

Dramaturg ve çocuk eserleri yazarı Gülümden Alev Karaman’ın tasarlayıp sahnede anlatımını üstlendiği konserde, solistler Güneş Uluçay ve Efe Kıncal ile piyanist Zeynep Ülbegi sahne alacak. Program boyunca çocuklar; şarkılara eşlik edecek, ritim oyunlarına katılacak ve müziği aktif olarak deneyimleyecek.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA MÜZİKLİ DANSLI ÇOCUK OYUNU

26 NİSAN 2026, 13:00-BANKKART MAVİ SALON

“Alis Harikalar Diyarında” müzikli ve danslı çocuk oyunu, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00’te Bankkart Mavi Salon’da izleyicilerle buluşacak. Oyun, hayal gücünün sınır tanımadığı Harikalar Diyarı’nda Alis’in yaşadığı maceraları konu alıyor. Bu renkli yolculukta çocuklar ve yetişkinler, farklılıkların güzelliğini ve cesaretin gücünü keşfedecek. Oyun, Cantuğ Turay tarafından yönetilecek.