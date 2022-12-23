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Haberler Sağlık Çubuk Tarçınlı Su Ne Kadar Tüketilmeli? Tarçınlı Su Günde Kaç Bardak İçilmeli?
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Çubuk tarçınlı su ne kadar tüketilmeli? Tarçınlı su günde kaç bardak içilmeli?

Eski Mısır döneminde sadece soylu firavunların yiyebildiği yüksek kaliteli bir bitki olan tarçın, Statü sembollerinden biriydi. O dönemlerde ve ilerleyen yıllarda tarçın, yalnızca önemli misafirleri ağırlarken çıkarılabilen bir hazineydi.

Çubuk Tarçınlı Su Ne Kadar Tüketilmeli? Tarçınlı Su Günde Kaç Bardak İçilmeli?
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Toz olarak ise 6 ya da 7 gram toz tarçın günlük alım için yeterli olacaktır. Çubuk tarçını ya da toz tarçını kahveye, siyah çaya, ballı suya, smoothie, latte, yulaf ezmeli içeceklere hemen hemen her içeceğe ekleyebilirsiniz.

Çubuk Tarçın Suda Nasıl Kullanılır?

Tarçının aroması çok keskindir. Tarçın tüketerek sindirim sistemi rahatsızlıkları, diş ve baş ağrısı, cilt hastalıkları, adet sorunları tedavi edilebilir.

Bununla birlikte ishal ve tüberkülozda da kullanımı faydalıdır. Uzmanlara göre kışın tarçın tüketmek çok faydalıdır.

Tarçın çoğu evde baharat olarak kullanılsa da isteğe göre çayın içine veya direkt kaynatma şeklinde de tüketebilirsiniz.

Peki, tarçın suda nasıl kaynatılır? Bir cezve ya da tencereye içme suyu konulur, su kaynadıktan sonra ocaktan alınır içerisine çubuk tarçın atılır ve demlenmeye bırakılır. 5-10 dakika sonra hazırladığınız çubuk tarçınlı suyu içebilirsiniz.

Çubuk tarçını, suya ya da çaya eklemek çayın tadını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda soğuğa karşı da korur. Tarçın kullanmanın pek çok faydası olduğu biliniyor. Bilmelisiniz ki siz de tarçını zamanında kullanmanın avantajlarından yararlanabilesiniz.

Ödem Atmak İçin Tarçınlı Su

Araştırmalara göre tarçının artan kan şekerini düşürmede oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Tarçın, karbonhidratların emilim sürecini yavaşlatan ve kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olan sindirim enzimlerinde bazı önemli değişikliklere sebebiyet veriyor.

Kan şekeri seviyesini aniden yükseltmediği için acıkma isteğini ve tatlı ihtiyacını da kesiyor. Ödem atmak için tarçınlı su genelde sabahları aç karına içiliyor. Sabahları içilen tarçınlı suyun iştahı kestiği gözlemlenmiştir. Gün içerisinde tüketilen tarçınlı suyun ise ödem atmada ciddi rol oynadığı biliniyor.

  • Bir litre kaynamış suya 1 adet çubuk tarçın dâhil edilir.
  • 5-10 dakika demlenmeye bırakılır.
  • Demlendikten sonra gün içerisinde tüketilir.

Toz tarçın kullanılmak istenirse eğer yarım çay kaşığı toz tarçını bir bardak sıcak suda kaynatın ve dilerseniz bir çay kaşığı bal ile karıştırın. Ancak tüketmeniz gereken tarçın miktarı konusunda doktorunuza ya da bir uzmana danışın.

Tarçınlı Su Günde Kaç Bardak İçilir?

Tarçının bileşenlerinde, antioksidan, anti-inferior, antibiyotik, antimikrobiyal ve anti-kanserojen maddeleri vardır. Bunun dışında parkinson hastalığı, Alzheimer vb. ruhsal hastalıklarda da oldukça faydalıdır.

Diyetisyenlere göre tarçın, şeker ve şekeri kontrol etmeye yardımcı olan özelliklere sahiptir. Tarçın anti diyabetiktir ve aynı zamanda enfeksiyonlarla etkili bir şekilde savaşır. Peki, tarçınlı su günde kaç bardak içilir? 7-8 bardak içilen tarçınlı suyun bir zararı bulunmuyor.

Yapılan son araştırmalara göre her gün yarım çay kaşığı tarçın tozu tüketmenin, tip II diyabetli hastalarda kan şekeri, kolesterol ve trigliserit düzeylerini yüzde 20'yekadar azaltabildiğini belirlemiştir.

Boğazı yatıştıracağı için, oluşabilecek enfeksiyonlarında önüne geçilmiş olunuyor. Tarçın ayrıca kandaki kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir ve böylece atardamarların tıkanmasını da önlüyor. Eğer şişkinlik probleminiz varsa tarçınlı su, şişkinliği hızla azaltır.

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