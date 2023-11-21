Haberler Yaşam Cüce bir kedi olan Ozzy görenlerin kalbini fethediyor

Cüce bir kedi olan Ozzy görenlerin kalbini fethediyor Bir hayvan hastanesinde yaşayan Ozzy cüce bir kedi. Minikliği ve sevimli yüzüyle herkesin gönlünde taht kuran kedinin günlük maceraları, onun için açılan bir Instagram sayfasında paylaşılıyor. Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:02 facebook

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Ozzy isimli minik kedi ile tanışın. Ozzy, bir çiftin onu yanlışlıkla bulması sonucunda St. Francis Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Burada, hastane müdürü Emily tarafından evlat edinildi ve minik kedinin özel durumu ortaya çıktı; kendisi bir cüceydi!

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Bu teşhis hemen koyulmadı. Emily, kedide bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti, "Bize geldiğinde parazitleri ve göz nezlesi vardı, biz de bunları oldukça hızlı bir şekilde temizledik.