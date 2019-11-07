Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve Selim’in Akın’la hesaplaştığı nefes kesen tanıtımda Yamaç’ın, “O kapıdan içeri asla giremeyeceksin!” sözleri heyecanı yükseltiyor. Aliço’nun, babası Yavuz Çoban’a silah doğrulttuğu, Medet’in hapishanede Vartolu’yu yalnız bırakmadığı tanıtımda Kutay’a sarılan Akın, hareketiyle izleyenleri şoke ediyor.

ÇUKUR 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (3. SEZON 8. BÖLÜM)

ÇUKUR 3. SEZON 7. SON BÖLÜM

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 7. bölümünde rehin tutulan ve kardeşleriyle tehdit edilen Azer, malları bulmak için harekete geçti. Yamaç kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca, Azer’in annesi Fadik’i evlerinde misafir etti. Bu sırada annesini her yerde arayan Azer, kardeşlerini kurtarmak için Akın’dan malların yerini öğrenmeye çalıştı. Akın, kardeşi Karaca’yı ele vermemek için susarken Kutay’ı hesaba katmadı. Kutay’ın ele verdiği Karaca’yı kaçıran Azer malların yerini öğrenmeye çalışırken Akın, kardeşinin kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkıştı. Aliço’nun şifreli konuşmasını çözmeye çalışan Yamaç’ın yardımına Ferhat koştu. Yamaç ve Çukurlular Aliço’dan gelen gizemli şifre “Kırmızı balık”ın peşine düştü ve Yavuz’un kurduğu tuzaklarla karşılaştı. Komutan Yavuz Çoban, sıkı bir askeri eğitimden geçirdiği Aliço’yu, Yamaç ve Selim’i kullanarak köşeye sıkıştırdı. Aliço’ya ulaşamayan Yamaç, Cumali ile birlikte diğer hedefi Dağhan’a yöneldi. Bu sırada Karaca’nın kaçırıldığını öğrenen Selim, kızını kurtarmak için harekete geçti. Murtaza’nın Yamaç ve Cumali’yle karşı karşıya geldiği anlar ise tansiyonu yükseltti. Cumali ve Yamaç’ı karşısında bulan Murtaza’nın, Cumali’nin elini öptüğü anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Murtaza’nın “Bükemediğin eli öpeceksin!” sözlerinin dikkat çektiği final sahnesinde Koçovalılar herkesten güçlü olmak için çıktıkları bu yolda ilk adımlarını birlikte attı.

ÇUKUR 74. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.