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Çukur 4. sezon 3. bölüm izle! Çukur 96. bölüm full tek parça izle

Çukur 4. sezon 3. bölüm 21 Eylül akşamı yayınlandı. Çukur 96. bölüm full tek parça izleyebilirsiniz. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun’a sığındı. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla ediliyordu. Çukur 96. bölüm full tek parça izleyin...

çukur son bölüm izle

Çukur dün akşam 4. sezonun 3. bölümüyle ekrana geldi. Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç, Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla bekleniyordu. Çukur 96. bölüm full tek parça izleyebilirsiniz.

ÇUKUR 4. SEZON 3. BÖLÜM ÖZETİ

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık’ın hayatı aniden tehlikeye girdi. Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç’ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaştı. Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç’ın yokluğunda Çukur’da taşlar yerinden oynadı.

Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verdi.

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