Çukur 4. sezon 7. bölüm fragmanı: Benim bir şekilde bu işi engellemem lazım! Çukur (99. bölüm.2.fragmanı)

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yamaç'ın, Erdenetler'e karşı Çukur'u uyarmaya çalıştığı tanıtımda Cumali, "Gerekirse düşmanıma bıçağı sokarım, gerekirse kendi kafama sıkarım!" sözleriyle gözünü ne kadar kararttığını gösteriyor. Erdenetler, Arık'ın intikamı için harekete geçerken Yamaç'ın, ailesini ve mahallesini korumak için ne yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz, Yamaç’tan bunun sorumlularını isteyecek. Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç, Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.