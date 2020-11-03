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Çukur 4. sezon 9. bölümde neler oldu? Çukur 101. bölüm full izle!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Çukur 4. sezon 9. bölümü dün akşam seyirci karşısına çıktı. Yayınlanan her bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Çukur 101. bölümde neler oldu? Heyecanın durulmadığı Çukur 101. bölüm full izle

Çukur 4. sezon 9. bölümde neler oldu? Çukur 101. bölüm full izle!

Ekranların fenomen dizisi Çukur'da tansiyon düşmüyor! Merakla beklenen Çukur 101. bölüm dün akşam seyircisiyle buluştu. Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç için işler iyice zorlaşır. Çukur 101. bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 9. bölüm full izle

ÇUKUR 101. BÖLÜM FULL İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 4. SEZON 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet'in geri dönüşü Yamaç'ın çözmesi gereken yeni sorunları da beraberinde getirdi. Diğer tarafta Fidan meselesinde Yamaç'ın yardım etmesi ve Çukur ile bir araya gelmesi Koçovalı kardeşler arasında geri dönülmez bir kavganın fitilini ateşledi. Her şeyi öğrenen Cumali soluğu Vartolu'nun yanında aldı. İki kardeş arasında ipler kopma noktasına gelirken, Cumali Salih'i Çukur'dan kovdu. Bu sırada Aliço'nun anlattığı hikayeyi dinleyen Sultan, Yamaç ve İdris hakkındaki gerçeği öğrendi. Çağatay, Yamaç'tan bir sevkiyatın başında durmasını isterken, Yamaç bu sevkiyatı engellemek için plan yaptı. Cumali'nin sevkiyatı engelleyeceğini düşünen Yamaç, Akın'ın yardımıyla Cumali'ye haber uçurdu. Yamaç'ın sevkiyatı olduğunu öğrenen Cumali, Çukurlu gençleri de arkasına alarak harekete geçti. Yamaç'ı görünce bütün birikmiş öfkesini kardeşine saldırarak çıkarırken, tırları da içindeki mallarla birlikte patlattı. Yamaç'ın planıyla tüm mallar kül olurken, Çağatay'ın olacakları tahmin edip önceden sevkiyat mallarını başka bir tıra yüklediği ortaya çıktı. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali, Çukur'a destek olabilmek için kritik bir karar vererek tefeciden borç para aldı. Yaşadığı ağır olaylardan sonra soluğu yine Efsun'un yanında alan Yamaç ise bir bebeklerinin olacağını öğrenerek sevinç yaşadı. Cumali, İdris'in ölümüne sebep olanlardan birinin Efsun olduğunu öğrendi. Efsun'un karşısına dikilerek silahını çeken Cumali tetiği çekecek miydi?

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