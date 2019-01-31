Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sultan’ın, “Evimize dönüyoruz!” müjdesini verdiği tanıtımda Çukur sakinleri büyük bir mutlulukla Sultan’ı karşılıyor. Saldırıdan sonra ilk kez evine dönen Sultan’ın duygu dolu anlarının dikkat çektiği tanıtımda, harekete geçen Karakuzuların yeni planı merak uyandırıyor.

ÇUKUR 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?

Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 17. bölümünde Yamaç’ın gözlerini açtığı an Koçovalı Ailesi’ni sevindirirken, Sultan’ın Meliha’yı, İdris’le beraber hastanede gördüğü sahne, bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Yamaç’ın uyanmasıyla onu kimin vurduğunun peşine düşen Selim, herkesten şüphelenirken Sena’yla yüzleştiği dakikalar ise gerilimi artırdı. Cumali ve Vartolu arasında iktidar mücadelesi başlarken, mahallede Meke ile Ferhat arasındaki savaşın büyümesi tüm dengeleri alt üst etti. Karakuzular’ın mahalledeki hakimiyeti artık kalmamış olsa da Çukur’un çocukları arasındaki mücadele yeni bir fırtınanın habercisi oldu. Bölümün finalinde Cumali ve Vartolu iki tarafı karşı karşıya getirdi.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!