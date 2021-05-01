Vartolu gerçekleri öğreniyor mu? 0:00 / 0:00

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Vartolu'nun son hamlesi Yamaç ile aralarındaki gerilimi giderek artırırken, Amca bu durumu kullanarak iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmak için plan yaptı. Nedim, silahları satan Arif'i kışkırtarak, Vartolu'ya saldırmasını sağladı. Silahçıya yalan söyleyerek saldırının sorumlusunu Yamaç gibi gösterdi. Silahçı Arif, mahalleye gelerek kahveye saldırırken Vartolu'ya "babasının oğlu" yüzünden bu saldırının gerçekleştiğini söyledi. Amca'nın yeni oyunu Vartolu ve Yamaç arasındaki tüm ipleri kopardı.

Emmi ile yaşadığı gerilimden sonra Amca Cumali Koçovalı, maskeli adama Emmi'nin ölüm emrini verdi. Amca'nın emriyle harekete geçen maskeli, önce Emmi'nin Amca hakkındaki gerçekleri yazdığı mektubu buldu, ardından ise Aliço'nun mekanında Emmi'ye saldırdı. Aliço ve Metin güçlükle maskelinin Emmi'yi götürmesini engelledi. Ancak finalde Emmi'nin sonunu hazırlayan Amca, onu tuzağa çekti.

Emmi'nin ölmeden önce söylediği sözler, Çukur'da başlayacak büyük savaşın sinyallerini verirken, Amca silahını ateşleyerek kendi elleriyle Emmi'nin sonunu getirdi. Her yerde Emmi'yi arayan Yamaç ise onu son nefesini verirken buldu. Yamaç'ın kollarında ölen Emmi'nin vedası izleyicileri de derinden etkiledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 35. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;