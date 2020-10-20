Televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biri kuşkusuz Nejat İşler... Ne yapsa, ne söylese gündem olan Nejat İşler internetin en çok aratılan isimlerinden biri. Peki, Nejat İşler kimdir? İşte Nejat İşler'in yaşı, hayatı, oynadığı diziler...

NEJAT İŞLER KİMDİR?

29 Şubat 1972'de İstanbul'un Eyüp semtinde doğan, dedesi Feshane işçilerinden sayacı bir usta, babası da işçi olan İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. İşler soyadını dedesinin işinden aldığını söylemiştir. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa zamanda popüler olan Nejat İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı. Nejat'ın parti organizasyonlarında işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan T-shirt alıp Teşvikiye'de bu T-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise T-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Taksim'de dolaştığı bir gün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan "Danton'un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuvar sınavına girmeye karar verdi. İstanbul'a döndüğünde, 1991 yılında ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümüne başvurdu ve kazandı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nin devlet konservatuvar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı. Bu dönemde de CD ve kitap sattığı işporta tezgâhını işletmeye devam etti.

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte "Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu"nu kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikâyeler yazmaya başladı. "Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunları, benim yazı yazmamın nedeni yazmak değil, sadece oynayalım diye yazıyorum." dediği, "Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" adlı üç kitap yazdı.

41. Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi.

1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, "Deli Yürek", "Şehnaz Tango", "Nasıl Evde Kaldım", "Dedem", "Gofret ve Ben", "Aşk ve Gurur", "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir" dizilerinde oynadı. Asıl popülerliğini ise "Gülbeyaz" ve "Aliye" adlı dizilerde yakalamıştır. 1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası'nda rol aldı. "Mustafa Hakkında Herşey" ve "Anlat İstanbul" filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2006 yılında Çalıntı Gözler, Yaşamın Kıyısında ve İki Süper Film Birden, 2007 yılında ise Barda ve Yumurta gibi filmlerde rol aldı. 2007 yılının en popüler dizilerinden biri olan Bıçak Sırtı adlı televizyon dizisinde rol almıştır. 2009 sonbahar yayın döneminde başlayan Kapalıçarşı isimli dizide oynadı. 2011 yılında ise kült bir yapım olan Kaybedenler Kulübü adlı filmde başrol oynamış ve yine 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadığı bütün rollerden farklı olarak sıradışı bir seri katil olan Ercüment Çözer rolünü canlandırmıştır.

Duman grubunun "Ah" parçasını coverlamıştır. Bunun yanında Suzan Kardeş'in Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Cem Yılmaz, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı "Suzan Kardeş & Makyaj Odası Şarkıları" adlı albümünde yer almış ve "Hancı" adlı şarkıyı seslendirmiştir. Başrol olarak Kanal D'de yayınlanan "Keşanlı Ali Destanı" dizisinde başrolde Keşanlı Ali'yi canlandırmıştır. Kanal D'de "İntikam" adlı dizide Rüzgar rolünü canlandırmış, hastalığı nedeniyle rolden ayrıldıktan sonra yerine Yiğit Özşener rol almıştır. 2014 yılında "Kış Uykusu" adlı filmde oynadı. Bu film Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak uluslararası anlamda çok büyük başarılar gösterdi. 2015 yılında Bodrum merkezli Gümüşlükspor kulübünün başkanlığına seçildi.

2016 yılında ise "Gerçek Hesap Bu" adlı kitabını yazdı. Bu kitabın tüm telif geliri, Nejat İşler tarafından Gümüşlükspor’un geliştirilmesi için kullanıldı. 2017'de ise Kanal D'de yayınlanan "Bodrum Masalı" adlı dizide "Bora" karakterini canlandırdı. 2018 yılında ise kült olan yapım Kaybedenler Kulübü'nün devam niteliğindeki filmi olan "Kaybedenler Kulübü Yolda" filminde oynadı.[8] 2019'da tam 6 yıl aradan sonra BluTV'den yeni sezonu yayınlanan"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide tekrar "Ercüment Çözer" karakterini tekrar canlandırmıştır. Ayrıca 2019 yılında "Ben Hep Senin Yanındaydım" adlı kitabını yazdı. 2019'un sonundan 2020 Mart'a kadar "Çukur" adlı dizide "Çağatay Erdenet" karakterini oynadı.

Nejat İşler, Murat Şeker’in, Ya İstiklal Ya Ölüm filminde oynayacak. İstanbul’un işgal yıllarına Kuvayı Milliyeciler’in ve Fenerbahçe Kulübü’nün penceresinden bakacak projede oyuncu, Şehit Mehmed karakterine hayat verecek. Yapım 2021’de vizyona girecek.

NEJAT İŞLER'İN HASTALIĞI

2013 yılının Eylül ayında Beren Saat ile birlikte başrolünü oynadığı "İntikam" adlı diziden sedef hastalığı nedeniyle ayrılarak Bodrum Gümüşlük'teki evine giden İşler, tedavi olmak istemediği yönündeki açıklamalar için Facebook sayfasında şu açıklamayı yapmıştı:

“Tedaviyi reddetmek, erken ölmek gibi niyetim yok. Bazen cevabını kaldıramayacağını bilsen de yine de gerçeği öğrenmek istersin. Milyon tane kazık yiyince, bedenin zarar görüyor. Çıplak geldim, çıplak gideceğim. Amacım zamanı satın almak. Mülk edinmek gibi bir derdim yok. Mülkiyet hırsızlık gibi bir şey. Sevmiyorum işte. Biz kuşak olarak böyleyiz. Bize sevmeyi, bir şeylere bağlanmayı öğretmediler. O tarafımız gelişmedi. Ben dünyanın bir parçasıyım. Şurayla ve bedenimle sınırlı değilim. Bir şeyler yanlış gidiyor, birileri acı çekiyor. Ben de çekiyorum aynı acıyı. Altıma son model bir araba çekip, güzel bir ev alınca mutlu mu olacağım yani? Hayır, olmam. Aramızda mutlu olanlar varsa zekalarından şüphe ederim, bir de gözlerinden. Çünkü iyi görmüyorlardır. Siz beni yenmediniz çünkü: ben sizinle daha oynamadım. Ben gidiyorum dediğimde ‘gitme’ diyen birini değil, ‘Ben de geliyorum, yalnız gidemezsin’ diyen birini istiyorum.”

17 Ocak 2014 tarihinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.[13] 22 Ocak 2014 tarihinde tedavi gördüğü Bodrum'daki hastaneden İstanbul'daki Acıbadem Maslak Hastanesi'ne nakledilmiştir. 30 Ocak 2014 tarihinde doktorlar İşler'in konuşmaya başladığı bildirdi. 2014 yılı Nisan ayında Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinden taburcu oldu.

NEJAT İŞLER'İN OYNADIĞI DİZİLER





NEJAT İŞLER'İN OYNADIĞI FİLMLER