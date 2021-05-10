Amca ile Koçovalılar arasında büyük hesaplaşma! 0:00 / 0:00

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SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', bu akşam 4. sezonun 36. bölümüyle ekrana gelecek. Karaca ve Celasun'un başına gelenleri öğrenen Çukur yasa boğulacak. Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak.

Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak. Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca'dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Çukur" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 36. Bölüm Tanıtımı;

Çukur'un 4. Sezon 36. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;