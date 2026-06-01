        Haberler Kültür-Sanat Cuma İş Çıkışı konserleri 5 Haziran'da başlıyor

        Cuma İş Çıkışı konserleri 5 Haziran’da başlıyor

        Cuma İş Çıkışı konserleri, Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca ile 5 Haziran'da başlıyor

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Cuma İş Çıkışı konserleri 5 Haziran'da başlıyor

        Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserleri başlıyor. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerin 5 Haziran’daki konuğu, Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca olacak. 12 Haziran Cuma akşamı ise dinleyiciler, sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat ile bir araya gelecek.

        Türk pop müziğinin nostaljik tınılarından rock müziğin enerjisine ve kabare müziğinin coşkusuna uzanacak olan konserler 19 ve 26 Haziran’da sürpriz isimlerle devam edecek.

        18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlikler 19.00’da konserlerle sürecek.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma İş Çıkışı konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Konser programını İş Sanat’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

        Ana Haber Bülteni - 28 Mayıs 2026 (Hürmüz'de Durum Savaş Öncesine Mi Dönüyor?)

        Hürmüz'de durum savaş öncesine mi dönüyor? İsrail BM'nin kara listesinde. Siyasilerden bayramlaşma trafiği. CHP PM toplantısı ertelendi. Kalan kurbanlıkları ESK alacak. Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı.   Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
