Cuma İş Çıkışı’nda Atiye sahnedeydi

İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde düzenlenen Cuma İş Çıkışı açık hava konserinde Atiye, İş Sanat dinleyicileri için yerli ve yabancı şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı seslendirdi.

Repertuvarında “Abra Kadabra”, “Güzelim”, “Aşkistan”, “Dalgana Bak” ve “Zor” gibi kendi sevilen şarkılarının yanı sıra “Şımarık”, “Doktor”, “Aya Benzer” gibi popüler parçalara da yer veren Atiye, yaklaşık iki saatlik konserde şarkılarını İş Sanat dinleyicileriyle birlikte söyledi.

BARABAR 4 EKİM'DE CUMA İŞ ÇIKIŞI'NDA