Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekat olarak kılınmaktadır. Bilindiği cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...