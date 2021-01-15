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Cuma namazı saat kaçta? Denizli'de cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak Denizli Cuma namazı saati

Denizli'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazının tek bir saati yok, namaz saati her şehirde değişiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri takvimine göre 15 Ocak 2021 Denizli cuma namazı saati...

Cuma namazı saat kaçta? Denizli'de cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 15 Ocak Denizli Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Denizli'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Denizli cuma namazı saatini araştırılıyor. İşte 15 Ocak 2021 Denizli cuma namazı saati

15 OCAK 2021 DENİZLİ CUMA NAMAZI SAATİ

15 Ocak 2021 Denizli Cuma namazı saati: 13:18

Denizli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
15 Ocak 2021 Cuma06:4608:1113:1815:5318:1519:35
16 Ocak 2021 Cumartesi06:4508:1113:1815:5418:1619:36
17 Ocak 2021 Pazar06:4508:1013:1915:5518:1719:37
18 Ocak 2021 Pazartesi06:4508:1013:1915:5618:1819:38
19 Ocak 2021 Salı06:4508:0913:1915:5718:1919:39
20 Ocak 2021 Çarşamba06:4408:0913:2015:5818:2019:40
21 Ocak 2021 Perşembe06:4408:0813:2015:5918:2119:41

NAMAZIN MAZERETİ OLABİLİR Mİ?

Bilindiği gibi namaz, dinimizin ifasını emrettiği ibadetlerin en önemlisidir. Kelime-i şehâdetten sonra, İslam binasının üzerine kurulduğu beş esastan birincisidir. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşan her müslümanın namaz kılması farzdır. Terk edilmesi ve -geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret bulunmaksızın- vaktinde eda edilmeyip kazaya bırakılması, günahtır. Namaz, uyuyakalmak, unutmak ve baş ile de olsa îma ile kılamayacak kadar hasta olmak gibi meşru bir mazeret bulunmadıkça kazaya bırakılamaz. Hz. Peygamber (s.a.s.),“Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise, uyandığı veya hatırladığı vakit kılsın” (Buhârî, Mevâkît, 37; Müslim, Mesâcid, 314-316) buyurmuştur.
Meşguliyeti çok olmak, aile fertlerinin geçimini sağlamak için yapılan çalışma ve yolculuk gibi durumlar namazın ertelenmesi için özür sayılmaz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyabilir. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37)
İşverenin veya iş yerinde sorumluluk alan kimsenin, namaz kılmak isteyen memurlarına ve işçilerine, Cuma namazını ve beş vakit namazın da hiç değilse farzlarını kılabilme imkânını sağlaması gerekir. Ancak çalışanın da işini aksatmaması ve iş disiplininin korunması açısından işverenin veya amirlerin iznini alması uygun olur. İzin verilmemesine rağmen kılınan namaz geçerlidir. Namaz kılma imkânı bulunmayan bir yerde çalışan kimsenin bu imkânı bulabileceği bir iş araması uygun olur.
Eğer çalışanlar aramalarına rağmen başka bir imkân bulamazlar ise; öğle ile ikindiyi, ya ikindiyi öne alarak öğle vaktinde ya da öğleyi geciktirerek ikindi vaktinde; akşam ile yatsıyı da yatsı vaktine geciktirerek veya yatsıyı akşam vaktine alarak (cem ederek/birleştirerek) kılabilirler. Fakat bunun bir zaruret hükmü olduğunu hatırdan çıkarmazlar

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