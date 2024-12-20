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        Haberler Bilgi Yaşam Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakti

        Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakti

        İslam alemi bir Cuma gününe daha gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Camilerde Cuma namazını kılmak isteyenler bugün Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Diyanet il il Cuma namazı vaktini duyurdu. İşte 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 09:01 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:01
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        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. İşte Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimi ile 20 Aralık 2024 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri...

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        CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 20 Aralık 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu.

        İSTANBUL: 13:07

        ANKARA: 12:51

        İZMİR: 13:14

        BURSA: 13:06

        İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

        İL İL 20 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

        Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

        Niyet ederken:

        "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

        Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

        İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

        Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

        İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur

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        Son oturuşta:

        Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

        Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

        Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

        Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

        Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

        Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

        Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

        Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

        Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

        Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

        Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

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        Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

        "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

        Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

        "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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