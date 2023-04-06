Cuma namazı için geri sayım başladı. 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayında kılınacak bir diğer Cuma namazı için vatandaşlar yaşadıkları iller için; Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arıyor. İşte, ayrıntılar...