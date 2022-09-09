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Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Eylül Cuma namazı saati - Diyanet namaz saatleri sayfası: İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Kayseri - Adana
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Eylül Cuma namazı saati - Diyanet namaz saatleri sayfası

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Eylül 2022 yani bu hafta Cuma günü cami ve mescitlerde Cuma namazlarını eda edecekler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Saatleri sayfası 9 Eylül öğle ezanı yani Cuma namazı vakti...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Eylül Cuma namazı saati - Diyanet namaz saatleri sayfası: İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Kayseri - Adana

Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Peki, 9 Eylül Cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? Merak edenler için bu haftaki Cuma namazı saatini haberimizde derledik. İşte 9 Eylül Cuma namazı saati...

9 EYLÜL 2022 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

9 EYLÜL 2022 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:51'de kılınacak.

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

9 EYLÜL 2022 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:14'de kılınacak.

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

9 EYLÜL 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

9 EYLÜL 2022 ADANA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün Cuma namazı saat 12.41'de kılınacak.

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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