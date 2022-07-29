Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri, Temmuz ayının son Cumasını camide eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öğle vaktibde camide cemaatle kılınan Cuma namazı saatleri, Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. İşte, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun cevabı ve 29 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il Cuma namazı vakitleri!