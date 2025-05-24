Cumanın efendisi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” dün yayınlanan bölümüyle zirvede yer aldı.

'Kızılcık Şerbeti'; tüm kategorilerde birinci oldu.

♦ ABC1’de... 9.91 izlenme oranı, 30.02 izlenme payı

♦ AB’de... 9.28 izlenme oranı, 30.95 izlenme payı

♦ Total Grubunda... 8.01 izlenme oranı, 25.19 izlenme payı

Sosyal medyada çok konuşulan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 8 saat X’in TT listesinde yer alarak gündem oldu.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 102'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Işıl’ın tuzağına düştüğünü anlayan Meri, ev halkını kendisine inandıramayacağını anlayarak Kıvılcımlar’a gitti. Planı kusursuz işleyen Işıl, ikinci hamlesinde ise Abdullah’ı, Nilay’a ev alması için ikna etti. Işıl, Doğa ve Fatih’ten sonra Nilay’ı da kendi safına çekmeyi başararak Nursema’yı savaşında yalnız bıraktı. Yaşadığı olayla yıkılan Meri, memleketine dönmeye karar verdi. Kıvılcım ve Sönmez üzülseler de Meri’nin kararına saygı duyarak onu yolcu ettiler. Duygusal anların yaşandığı bölümde Meri karakteriyle izleyenlerin gönlünü fetheden Şebnem Bozoklu diziye veda etti.

Meri, Işıl’ın kurduğu tuzağın farkına varıyor;

Asude, doğum günü olan Firaz’a aile yadigarı bir yüzük hediye ederek, Nursema ile arasını düzeltmesini istedi. Nursema, köşkün gündeminden Firaz’ın doğum gününü unutunca hiç beklemediği bir yol ayrımına geldi. Firaz, Nursema’dan evine dönmesini yoksa boşanacağını söyleyerek bir karar vermesini istedi.

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Nursema, Firaz’ın doğum gününü unutuyor;

Ömer ve Kıvılcım’ın yaşadıklarından sonra ayrı kalmasını istemeyen Sönmez, Ömer’in evine taşındı. Ömer’in hazırladığı büyük sürprizle nikahlarını tazeleyen Kıvılcım ve Ömer muradlarına erdiler. Bölümde çiftin adalarda yaptığı aşk dolu balayı gezisi büyük bir beğeniyle izlendi. Gizemli bir planı olan Mustafa’nın eve silah siparişi vermesi büyük yankı uyandırırken bölümün final sahnesinde yaşananlar heyecanı doruğa taşıdı. Köşkte işe başlayan Koray, Işıl’ın lüks hayatına yakından tanık olunca onu tehdit ederek daha fazla para istedi. Koray’ın, Işıl’a istediği parayı alamazsa Pembe’yi öldürttüğünü herkese anlatacağını söylemesi ve ardından odaya Nursema’nın öfkeyle girmesi izleyenleri şoke etti.