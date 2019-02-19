Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişledi. AK Parti ve MHP heyetleri, son ana kadar çalışmalarını sürdürdü.. MHP 16, AK Parti ise 3 ilde açıkladığı adayları ittifak lehine çekti.. 30 Büyükşehirde daha önce anlaşma sağlanmıştı. Liderlerin memleketleri Rize ve Osmaniye ile birlikte 51 ilde seçimlere Cumhur İttifakı ile girilecek..

AK Parti ve MHP heyetleri, ittifakı genişletme çabalarını son ana kadar sürdürdü. CHP’nin ve kayyum belediyelerin olduğu yerlerde durum değerlendirmesi yapıldı. Ve sonunda anlaşma sağlandı.

Kars ve Iğdır masadaydı. HDP’nin seçimi alması ihtimaline karşı AK parti önce Iğdır'da ardından da Kars'ta adaylarını çekti.. AK Parti, batıda da Kırklareli'nde aday göstermedi. Bu illerde MHP adayları Cumhur İttifakı adına yarışacak. Böylece, liderlerin seçim bölgelerinde karşılıklı aday göstermeme jesti kapsamında olan Osmaniye ile birlikte AK parti 4 ilde aday çıkarmamış oldu.

MHP ADAYLARI İLE SEÇİME GİRİLECEK İLLER

Iğdır

Kars

Kırklareli

Osmaniye

MHP ise 16 ilde açıkladığı adayları geri çekti. Kayyumda olan belediyelerle birlikte Bolu, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun ve Yalova'da da MHP adayları seçime girmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de MHP aday çıkarmamıştı. MHP Rize ile birlikte 17 ilde ak parti adaylarını destekleyecek..

AK PARTİ ADAYLARI İLE SEÇİME GİRİLECEK İLLER

Bolu

Bilecik

Ağrı

Artvin

Bitlis

Burdur

Çanakkale

Edirne

Giresun

Hakkari

Muş

Rize

Siirt

Sinop

Şırnak

Ardahan

Yalova

Son dakika kararlarıyla Cumhur İttifakı 51 ile genişledi. 30 büyükşehirin 27'sinde AK Parti,, Mersin, Adana ve Manisa'da ise MHP adayları ittifak adına yarışacak. Bunun dışında anlaşma sağlanan 21 ilin 17'sinde AK parti, 4'ünde MHP adaylarıyla seçime gidilecek.



MİLLET İTTİFAKI 50 İLDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK



CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı 23'ü büyükşehir 50 ilde işbirliği yapıyor. İYİ Parti Ordu'da Saadet adayı İdris Naim Şahin'i destekleme kararı aldı.

Partiler aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Millet İttifakı yerel seçimlerde 50 ilde işbirliği yapacak.

23 büyükşehirden 13'ü CHP'ye, 10'u İYİ Parti'ye bırakıldı. En kritik 3 büyükşehirde CHP'nin adayları yarışacak, İYİ Parti destekleyecek. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer yarışacak.

BU İLLERDE CHP ADAY ÇIKARACAK

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ'da da CHP aday çıkaracak.

İYİ Parti'nin aday çıkaracağı büyükşehirler ise; Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon.

16 İL CHP'DE 11 İL İYİ PARTİ'DE

Millet İttifakı, büyükşehirler dışında 27 ilde de işbirliği yapacak. 16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti aday gösterecek. CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterecek.

31 İLDE AYRI ADAY

CHP ve İYİ Parti geri kalan 31 ilde ise kendi adaylarıyla yarışacak.

Iğdır'da İYİ Parti, Şanlıurfa'da ise CHP aday çıkarmayacak.

ORDU'DA İDRİS NAİM ŞAHİN'E DESTEK

Millet cephesinde aday belirleme sürecinde sancılar da yaşandı. Bazı büyükşehirlerde, adaylar konusundaki görüş ayrılığı yüzünden ittifaka gidilemedi. Ordu da onlardan biriydi. CHP eski bakan İdris Naim Şahin ismine karşı çıktığı için gidilemedi.

Şahin'i aday gösteren ancak gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçen İYİ Parti'nin Ordu'da aday göstermeyeceği; Sadet Partisi'nin adayı olan Şahin'i destekleyeceği bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANLIKLARIYLA SINIRLI

İki parti; AK Parti ve MHP'nin işbirliğinde olduğu gibi belediye meclis üyeliklerinde ittifak yapmayacak. CHP-İYİ Parti işbirliği sadece belediye başkanlıklarıyla sınırlı olacak.