Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Micheli kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi
Giriş: 10.07.2023 - 19:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir
Ayrıntılar geliyor...