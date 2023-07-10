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        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Micheli kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 19:57
        Zirve öncesi AB Konseyi Başkanı ile zirve
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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