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Cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyeti ile ücretsiz internet geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini Ankara Spor Salonu'nda duyurdu. Erdoğan konuşmasında cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyeti ile ücretsiz internet müjdesi verdi. Yapılan açıklamalar sonrasında cep telefonu vergisi ve ücretsiz internet hakkında araştırmalar başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile bilgisayar ve cep telefonu vergi muafiyeti hakkında bilgiler...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ile ücretsiz internet geliyor!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli vergi muafiyeti haberi geldi. AK Parti Seçim Beyannamesi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere özel vergi muafiyeti, sinema tiyatro gibi kültürel etkinliklerin indirimli veya ücretsiz olması ile ilk defa cep telefonu ve bilgisayar alacaklara vergi muafiyeti olacağını açıkladı. İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler ile güncel açıklamalar...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ile ücretsiz internet geliyor!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENÇLERE BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU MÜJDESİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz" diye konuştu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ile ücretsiz internet geliyor!

    "AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"

    Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız" dedi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ile ücretsiz internet geliyor!

    ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ OLACAK

    Üniversiteli gençlerimize "Gençlik Kartı" uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ile ücretsiz internet geliyor!

    10 GB İNTERNET ERİŞİMİ İMKANI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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