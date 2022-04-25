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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce verilecek mi?

KYK burslarının yatacağı tarih netlik kazandı.Her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştirilen kredi ve burs ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle birlikte katıldığı iftar yemeğinde KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı takvimi açıkladı. İşte, KYK burslarının yatacağı tarih...

  • 01
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce verilecek mi?

    Ramazan Bayramı'na az bir süre kala KYK burslarının yatırılacağı tarih binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor.  KYK kredi ve burs ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor. Bu yıl Ramazan Byramı'nın 2 Mayıs tarihine denk gelmesiyle birlikte KYK burslarının yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencileri ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde "KYK bursu bayram öncesi yatacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...
  • 02
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce verilecek mi?

    KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    KYK bursu ve kredi ödemeleri her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında gerçekleştiriliyor.  Ramazan Bayramı öncesinde burs ve kredilerin yatırılacağı tarih merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgil yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;  

    “Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız." 
  • 03
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce verilecek mi?

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    2 Mayıs tarihinde başlayan Ramazan Bayramı, 4 Mayıs tarihinde sona eriyor.
  • 04
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce verilecek mi?

    KYK BURSU NE KADAR?

    KYK LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURSU: 850 TL

    KYK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 1700 TL

    KYK DOKTORA ÖĞRENCİLERİ: 2550 TL

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