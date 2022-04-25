KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursu ve kredi ödemeleri her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı öncesinde burs ve kredilerin yatırılacağı tarih merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgil yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız."