Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?
ABONE OL

Yeni İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?

İletişim Başkanlığı ile yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atadığı belirtildi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan yeni İstanbul Valisi Davut Gül hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte, detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?
HABERTURK.COM

Davut Gül hayatı ve kariyerine ilişkin sorgulamalar yapılan atama sonrasında hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Davut Gül'ü atadı. Eski Gaziantep Valisi Davut Gül hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte, Davut Gül hayatı ve biyografisi...

DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.
Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı. 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı
GÜNDEM Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün'ü atadı! Haluk Görgün kimdir?
GÜNDEM Haluk Görgün kimdir?
Parkta otururken tartıştığı kişilerce bıçakla öldürüldü
GÜNDEM Parkta otururken tartıştığı kişilerce bıçakla ...
Mersin'de devrilen servis midibüsündeki 12 işçi yaralandı
GÜNDEM Servis midibüsü devrildi! 12 işçi yaralandı
Hafize Gaye Erkan kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte Hafize Gaye Erkan hayatı ve biyografisi
GÜNDEM Hafize Gaye Erkan kimdir?
Genelkurmay Başkanlığı'na görevlendirme
GÜNDEM Genelkurmay Başkanlığı'na görevlendirme
Musa Avsever kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever hayatı
GÜNDEM Musa Avsever kimdir?
Kocaeli'de otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele geçirildi
GÜNDEM Otomobilde 15 kilo 600 gram afyon sakızı ele ...
Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın
GÜNDEM Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın
Bafra'da park halindeki otomobil yandı
GÜNDEM Bafra'da park halindeki otomobil yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.