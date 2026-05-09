Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi’ne telefonla bağlandı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi’ne telefonla bağlandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlanarak kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Anneler Günü'nü kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 21:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anneler gününü kutladı

        AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer’in ev sahipliğinde düzenlenen programa; Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MYK üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, il ve ilçe kadın kolları teşkilatları, mahalle başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Program kapsamında İstanbul’un 39 ilçesinde yürütülen saha çalışmaları ele alınırken, teşkilat faaliyetlerini içeren video gösterimleri paylaşıldı.

        'KADIN TEŞKİLATLARIMIZ SAHADA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, salondaki teşkilat mensuplarına hitap ederek kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan ayrıca Anneler Günü’nü kutlayarak tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması salonda uzun süre alkışlandı.

        Programda konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, kadın teşkilatlarının İstanbul’un her noktasında büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise kadın kollarının sahadaki emeğine vurgu yaparak teşkilat çalışmalarına verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da konuşmasında teşkilat mensuplarına teşekkür ederek kadınların siyasette üstlendiği role dikkat çekti. Danışma Meclisi programı, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Barış Manço'ya benzeyen sesiyle gündem oldu: "90'lar ruhunu bize keyifle yansıttı"

        Zonguldak'ta düzenlenen "90'lar Konseri"nde öğrencileriyle birlikte sahneye çıkan ve sesi usta sanatçı Barış Manço'ya benzetilerek sosyal medyada viral olan Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin ile öğrenci velileri, o unutulmaz geceyi anlattı. (İHA)

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Anneler Günü
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"