Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Rio De Janeiro şehrinde Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.