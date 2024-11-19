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        Haberler Dünya Amerika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 02:05 Güncelleme: 19.11.2024 - 02:12
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Rio De Janeiro şehrinde Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail'in durdurulmasının ve bölgede kalıcı barışın inşasının dünya barışına da katkı sağlayacağını belirtti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Anthony Albanese
        #haberler
        #avustralya
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