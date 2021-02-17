Kabine toplanıyor! İşte sıcak gündem 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında restoran ve kafelerin durumu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, aşılamada son durum, Gara Operasyonu gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kuruluna brifing vereceği toplantıda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.

Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları başlığında kafe ve restoranların kısıtlı açılması ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi başlıklar görüşülecek. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor.

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

YENİ ANAYASA VE GARA OPERASYONU

Siyasetteki sıcak başlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yeni Anayasa çalışmaları ve Gara operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor...