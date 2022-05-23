Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok 0:00 / 0:00

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Beyaz Saray'a konuk olup ABD Başkanı Biden'la görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir."

ABD ziyaretinde Biden'la görüşen ve Kongre'ye de hitap eden Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye olası silah yardımını eleştirerek, Doğu Akdeniz'deki 'ortak çıkarlara' zarar geleceğini öne sürmüştü.

Kıbrıs meselesini de ön plana çıkaran Miçotakis, iki devletli çözümü kabul etmeyeceklerini söylemişti. Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarlara inandığını söylemiş, "Sadece ortak stratejik öncelikleri değil, aynı zamanda ortak değerleri de paylaştığınız müttefiklerle çalışmanız önemlidir" demişti.

Miçotakis'in Kongre'deki konuşmasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de salonda bulunması dikkat çekmişti.