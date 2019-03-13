Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 35 kilometrelik Kanal Ankara projesinin temelinin çok yakında atılacağını ifade etti. Gölbaşı'nın önümüzdeki süreçte Ankara'nın en gözde ilçelerinden biri olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de müjde verdi. Erdoğan, önümüzdeki yıl itibarıyla Gölbaşı'na bir devlet hastanesinin açılacağını duyurdu. 31 Mart seçiminin Türkiye için bir beka seçimi olacağını dile getiren Erdoğan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin seçime girecek listelerine teröristlerin sızdığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;





Mogan'ın çamuru botanik bahçesinde kullanıldı. Aynen Haliç'i de biz böyle temizledik. Bunu kim yaptı? Mehmet Özhaseki kardeşimiz Çevre Şehircilik Bakanı iken yaptı. Bir şeyi özellikle hatırlatmak istiyorum, bu kardeşiniz 4,5 yıl daha Türkiye'de Cumhurbaşkanı mı? İnşallah Mehmet kardeşimle, Ramazan kardeşimizle burada 5 yıl onlar da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı yapacak mı? Vereceğiz elele üçlü olarak inşallah hem Gölbaşı, hem Ankara'yı daha da tırmandıracağız. Sizin desteğinizle. Onun için sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Bugüne kadar 70 milyon liralık yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Burada yuva kurmuş kuşlar ve balıklar için çok daha kaliteli bir yaşam alanı haline getiriyoruz.

"KANAL ANKARA PROJESİYLE ŞEHRİMİZE DEĞER KAZANDIRIYORUZ"

Buraya Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. 35 kilometrelik Kanal Ankara projesiyle şehrimize çok büyük değer kazandırıyoruz. Ankara'nın güneyinin çehresini değiştireceğine inandığım bu projenin temelini çok yakında atıyoruz. Bugün resmi açılışını yaptığımız eserlerden biri de Konya yolu boyunca inşa ettiğimiz köprülü kavşaklardır. Belediyemiz gerçekten çok önemli yatırımlara imza attı. Gölbaşı'na bambaşka bir hava katan şehir parkımız, 53 ayrı park, spor merkezleri, kültür merkezleri gibi toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlerin hizmetine sunuldu. Bu vesileyle şimdi burada Fatih kardeşimiz de buraya kadar geldi. Şimdi yeni bir süreç başlayacak Ramazan kardeşimizle. Elele, omuz omuza 18 günümüz var.

"GÖLBAŞI'NA BİR DEVLET HASTANESİ KAZANDIRIYORUZ"

Bugüne kadar Gölbaşı'na daha çok eserler kazandırdık. Eğitimde 1341 derslikli 86 okul inşa ettik. Ankara ve Gazi Üniversitelerimizin ilçemizde kampüsü bulunuyor. Üniversite öğrencilerimiz için 3512 yatak kapasiteli yurtlar açtık. Önümüzdeki yıl hizmete açacağımız yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Ayrıca ilçemize yeni bir ağız diş sağlığı merkezi de kazandıracağız. Nüfusu 250 bin altındaki yere tek sağlık merkezi, kanser merkezi, spor salonu, Gölbaşı'nda hizmet veriyor. Ülkemizin en önemli savuma sanayi merkezlerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni Gölbaşı'nda kurduk. CHP bunu kıskanıyor. Uzay merkezinin ne işi var diyor. Önümüzdeki dönemde Ankara'nın en gözde ilçelerinden biri olacağını şimdiden gördüğümüz Gölbaşı'nı desteklemeyi sürdüreceğiz.

"BÜYÜKŞEHİR'DE MEHMET ÖZHASEKİ GÖLBAŞI'NDA RAMAZAN ŞİMŞEK"

Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li başkan adayını destekliyoruz. Büyükşehir'de Mehmet Özhaseki, ilçemizde Ramazan Şimşek kardeşimizle yolculuğumuzu sürdürmemizi istiyorum. Türkiye bir ülkede önemsiz seçim olmaz. Her seçim bir beka seçimidir. Biz işte bunun için 31 Mart'ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Elini vicdanına koyarak ülkemize ve çevremize bakan herkes bu gerçeği teslim edecektir. Ülkemizin teslim olmasını bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Ülkemizin içinde ne kadar ezanımızla, bayrağımızla, vatanımızla, milli iradeyle, demokrasiyle, geleceğimizle sorunlu kesim varsa hepsi de tüm güçleriyle 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar.





"PKK VE FETÖ İŞBİRLİKÇİLERİ TÜRKİYE'NİN HAYRINA İŞ YAPAMAZ"

Bunlar İstiklal Marşı'nın düşmanı. HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Hatta bayrağımız bile asılmıyordu. Son zamanlarda korkularından sembolik küçük bir ayrı bayrak asmaya başladılar. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Onun için de hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşacağız. Gençler kapı kapı dolaşacağız. Çok çalışacağız. Eğer mesele belediyecilikse hiç kimse kusura bakmasın, bu konuda kimse elimize su dökemez. Belediyecilik bizim işimiz. Her yerde milletimizin tercihinin gönül belediyeciliğinden yana olacağına inanıyorum. Peki birileri niye terör örgütleriyle işbirliği pahasına 31 Mart'ı dönüm noktası haline getirmeye çalışıyor. PKK ile işbirliği yapanın, FETÖ ile işbirliği yapanın Türk milleti hayrına bir kaygısı olamaz.





"BİZ SIRTIMIZI ALLAH'A DAYADIK! TOPUNUZ GELİN BAKALIM"

Malum zillet ittifakı var ya, onlar bir de bizim ülkemizi bölmeye gayret ediyorlar. Bu adam var ya bu adam Kürt değil ha! Ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Bu sirk cambazı. Böyle bir adama benim halkım en güzel cevabı verecek. Ülkemizde bizim Kürdistan var mı? Çok seviyorlarsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Ne diyor 'Biz sırtımızı PYD'ye dayadık' diyor. Biz sırtımızı halkımıza Allah'a dayadık. Ne diyor, '1 Temmuz'a kadar' diyor. Yahu topunuz gelin topunuz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik.





"BU PARTİLERİN LİSTELERİNDE TERÖRİST ADAYLAR VAR"

Gölbaşı'nda CHP'nin adayı, HDP'nin adayı var mı? Yok. Peki kimin adayı var? Sözde İYİ Parti'nin adayı var. Demek ki bu aday hepsinin ortak adayı. Büyükşehirde HDP'nin adayı var mı? Sözde İYİ Parti'nin adayı var mı? Yok. CHP'nin adayı kim? Hepsinin de ortak adayı. Hala laf oyunları, inkar, yalan ve iftirayla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çukur olaylarından sonra bölücü örgütün tüm belediye başkanlarını görevden aldık. Güneydoğu, Doğu Anadolu şimdi pırıl pırıl oldu. Kimi yerde CHP, kimi yerde İYİ Parti, kimi yerde Saadet üzerinden terör örgütü elemanlarını sızdırmaya çalışıyorlar. Gölbaşı bu tezgahı bozar mı?