Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün aldığı 4.75 puanlık faiz artırma kararını ''Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğini biliyoruz, faiz artışını böyle değerlendiriyorum'' sözleriyle değerlendirdi. "Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) dün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplanmış, faizi piyasa beklentisine paralel 4.75 puan artırarak 10.25'ten 15'e yükseltmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Bu süreci fırsata dönüştürmekte kararlıyız.

Salgınla mücadelede gereken her şeyi yapıyoruz, atılması gereken adımları atıyoruz.

Salgınla mücadele çalışmalarında Türkiye pozitif yönde ayrışarak altyapısının gücünü ortaya koymuştur.

İkinci dalganın dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz.

'REEL KESİME EL UZATTIK, KAYNAK AKTARDIK'

Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, istihdamı, ihracatı, ticareti ayakta tutuyoruz. Bu anlayışla iş dünyasından esnafa işçiden yardıma muhtaç vatandaşa kadar herkese el uzattık.

'HAZİNE, MERKEZ BANKASI BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞACAK'

Hepimize görevler düşüyor. Hepimizin yapması gereken fedakarlıklar var. Hazine Maliye Bakanlığı, Merkez bankası diğer kamu kurumları ve özel sektör daha güçlü şekilde çalışacak.

Son 18 yılda her reformun, gerçekleştirilen her değişimin bizim imzamız vardır. Tümüyle yeni bir anayasa için kolları sıvadık. CHP'nin oyun bozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı. Yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Temel kanunların tamamını yenileyerek, ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık

'EKONOMİDE REFORMLARLA MAKROEKONOMİK KOŞULLARI İYİLEŞTİRDİK'

Ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ileri taşıdık. Reformlara hiç ara vermedik, değişim iradesini hiç elden bırakmadık.

Milletimizin hukuka ve adalete olan güvenini kökleştirmek amacıyla kapsamlı bir yargı reformu strateji belgesi hazırladık.

Meclis 3 ayrı reform paketini hayata geçirdi.

'YENİ REFORMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ'

Ekonomide yaptığımız kapsamlı düzenlemelerle ülkemizin iş yapma kolaylığı endeksinde 27 sıra yükselerek 190 ülke arasında 33. sıraya çıkmasını sağladık. Şimdi de yeni reform ve atılımlar için hazırlık yapıyoruz.

Ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketle ilgili hazırlıklar sürüyor

Bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz.

'ACI İLAÇ İÇMEMİZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ, FAİZ ARTIŞINI BÖYLE DEĞERLENDİRİYORUM'

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün yapılan faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Öncelikli hedefimiz enflasyonu tek haneye ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyelere düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmek. Bunu başardığımızda kur da istikrara kavuşacak

Faiz sebep enflasyon neticedir.

Faiz paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmekte.

Yeni ekonomi yönetimiyle tüm mesai ve dikkatimizi bu konuya uluslararası girişimcileri harekete geçirerek üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz.

'TÜRK LİRASI'NA OLAN GÜVENİ ARTIRARAK, MEVDUATLARDAKİ DÖVİZ ORANINI AZALTMALIYIZ'



Milletimizin ve yatırımcıların TL'ye güvenlerini artırarak mevduatlardaki döviz ağırlığının azalmasını sağlamalıyız.

Nitelikli istihdam oluşturan enflasyon ve cari açığa yurt içi tasarruflardan ve yurt dışı kaynaklardan finanse edilen bir büyümenin peşindeyiz.

'ÜRETİM VE İHRACAT MERKEZLİ KURUMLARIN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMELİYİZ'

Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. İhtiyaç duyulan her adımı atacağız. Özellikle üretim ve ihracat kurumlarına önemli görevler düşüyor.