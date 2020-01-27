Resmi ziyaret kapsamında Gambiya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor. Hafter'in çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elazığ meydana gelen depreme ilişkin ise Erdoğan, "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler." dedi.

Ayrıntılar gelecek...