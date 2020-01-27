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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan bir binadaki kurtarma çalışmaları yankı yarattı. Sarsıntının hemen ardından enkaz haline gelen binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud El Osman, molozları kazıyıp Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ı kurtardı. Dürdane Aydın'ın kurtarıldıktan hemen sonra çekilen videosunda "Elleri kanlar içerisindeydi ama bizleri çekip çıkardı. Onu mutlaka bulacağım" sözleri yürekleri dağladı.

Depremzede çift ile Suriyeli Osman ise dün bir araya geldi. Duydu yüklü anların yaşlandığı anlarda Dürdane Aydın, "Elinin kanlar içinde olduğu gördüm. Ama o bana 'Abla cam var dikkat et, bir yerin kesilmesin' diyordu. O bizim kahramanımız ve Hızırı'mız" ifadelerini kullandı.

Yankı yaratan kurtarma olayının ardından da İletişim Başkanlığı da depremzede çifti kurtaran Suriyeli mülteci Mahmud El Osman hakkında duygu yüklü bir paylaşım yaptı. İngilizce yapılan paylaşımda, "Suriyeli mülteci Mahmud El Osman'ın Türk çifti kurtarma hikayesi milyonların yüreğine dokundu" sözleri kullanıldı.