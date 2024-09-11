Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kırım' açıklaması: Ukrayna'ya iade edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı, yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Kırım Tatar Türkleri anavatanlarında hür yaşamalı" Ukrayna hükümetinin, Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum. Kırım Tatar Türkleri kendi ana vatanlarında hür olarak, güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahiptirler. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Asan ve Aziz Ahmedov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz.