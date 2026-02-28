Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kız öğrenci yurdu ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti
Giriş: 28.02.2026 - 23:28 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı’nın iftar programının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.
Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile son buldu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ