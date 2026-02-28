Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kız öğrenci yurdu ziyareti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kız öğrenci yurdu ziyareti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 23:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kız öğrenci yurdu ziyareti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı’nın iftar programının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.

        Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile son buldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        DEM Parti heyeti, Öcalan'ın ikinci 27 Şubat mesajını okuyor

        DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat mesajının yıl dönümünde basın açıklaması yapıyor. Açıklamada İmralı'nın yeni mesajı paylaşıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!