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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de faaliyete geçen TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasından önce yüzde yüz yerli, 7 ton kapasiteli, şarj edilebilir ve lastik tekerlekleriyle dikkat çeken yerli iş makinesi ekskavatörü test etti. Elektrikli Ekskavatör’ü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım” dedi.

son dakika
HABERTURK.COM / İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de faaliyete geçen TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ye geldi. Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi’nde, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli, elektrikli Ekskavatör’ünü inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör’ü kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

"BU İŞİN PAZARLAMASINA VARIM"

Elektrikli Ekskavatör’ü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi. Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, “7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya’da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları;

18 Temmuz'da 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili'nde tarihi bir adım attık. Ekonomide açıkladığımız destek paketleriyle işçisinden sanayicisine her kesimden insanımızın yanında olduğunu gösterdik. Salgın zamanında pek çok ülkede üretim durmuşken bir hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazlarını rekor sürede ürettik. Bizden yardım talep eden dost kardeş ülkelerin yardımına koştuk. Birileri Fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizin teknolojik altyapısı ve kabiliyetleri TÜBİTAK'ın katkılarıyla her geçen gün daha da güçleniyor. Ulusal enerjetik malzemeler laboratuvarımız, askeri mühimmatta kullanılan ve yurt dışından teminde problem yaşanan malzemelerin ülkemizde üretilmesinde katkı yapacak.

Yüksek sıcaklık malzemeleri mükemmeliyet merkezinde süper alaşım malzemelerinin üretimi ve bakımı gerçekleştirilecek. Biyo teknoloji temelli malzeme ve sistemler geliştireceğiz. Yerli üreticilerimize zaman ve maliyet avantajı sağlayacağız.

Ülkemizin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK'ı daha bütüncül ve tamamlayıcı bir fonksiyona kavuşturuyoruz. Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarına taşıyacak TÜBİTAK Fen lisesi 2021-2022 öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak.

Sanayide dışa bağımlılık milli güvenlik açısından en az siyasi bağımlılık kadar vahim bir durumdur.


sürecek...

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