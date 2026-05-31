Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yoldaki lastik parçalarını temizlemek için çalışma yaptığı sırada, Esra Ç'nin idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

37 yaşındaki Ergün'ün cenazesi bugün memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Üç kardeş olduğu öğrenilen şehidin uzman çavuş olan erkek kardeşi, cenaze törenine kamuflajıyla katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ergün'ün naaşı, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Ergün'ün ailesi, yakınları ile siyasiler ve vatandaşlar da katıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da trafik kazasında şehit olan Ergün'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.