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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısmi kapanma açıklaması! Tam kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci tüm boyutları ile değerlendirdiklerini belirtti, vaka ve vefatların artışı tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktığını söyledi. Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulaması getirildi. Peki kısmi kapanma nasıl uygulanacak? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısmi kapanma açıklaması! Tam kapanma olacak mı?

Koronavirüs vaka sayısının artış göstermesi nedeniyle bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından bir dizi yeni koronavirüs tedbiri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan korona tedbirlerinin sonucunun iki hafta sonra değerlendirileceğini ve buna göre yeni kararlar alınacağını açıkladı. Peki kısmi kapanma nasıl uygulanacak? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar...

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasının devreye gireceğini ve uygulamanın sonuçlarına göre yeni kararların alınacağını açıkladı. Erdoğan: "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek" dedi.

KISMİ KAPANMA NASIL UYGULANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir." dedi. Yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor.

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