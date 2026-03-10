Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Burhan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Burhan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 21:44
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Burhan ile görüştü

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler, Türkiye ile Sudan ikili ilişkilerini, Sudan’daki güvenlik durumunun son halini ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti.

        Van ve Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

        İçişleri Bakanlığı, yaptığı paylaşımda, "Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamalarında bulundu.

