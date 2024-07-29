Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü olursak Karabağ ve Libya’ya yaptığımızı İsrail’e de yaparız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü olursak Karabağ ve Libya’ya yaptığımızı İsrail’e de yaparız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın toplantısında "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:06 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü olursak Karabağ ve Libya'ya yaptığımızı İsrail'e de yaparız
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlenen toplantısına katıldı.

        Savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Erdoğan, bu gelişmelerin hiç kimseyi aldatmaması gerektiğini, çok güçlü olunması durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söyledi.

        Türkiye savaş mı ilan etti?
        Türkiye savaş mı ilan etti?
        REKLAM

        Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek. Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi, bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var, görmüyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Venezuela'da seçim sonuçları belli oldu
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı