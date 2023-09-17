Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti. ABD'de bir dizi görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Space X CEO'su Elen Musk ile bir araya geldi

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip, Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti. Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. İki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi. Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM: HAYIRLARA VESİLE OLSUN REKLAM Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan’ın Başbakanı Irakli Garibashvili ile Türkevi’nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." dedi. BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan’ın Başbakanı Irakli Garibashvili ile Türkevi’nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun. 🇹🇷🇬🇪 pic.twitter.com/XqABfWHFrH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2023

BİR DİZİ GÖRÜŞME Erdoğan, yarın sırasıyla Türkevi’nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni’ne katılacak, Concordia Zirvesi’ne hitapta bulunacak, Amerikalı iş insanlarını kabul edecek. Erdoğan, ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile de görüşecek. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi daha sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Akşam ise ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin verecekleri resepsiyona katılacak. Erdoğan, ABD ziyaretinin son günü olan 20 Eylül’de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul edecek.

ELON MUSK'LA BİR ARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Space X CEO'su Elen Musk ile bir araya geldi. Musk Türkiye saati ile 23.45'te Türkevi'ne oğlu ile birlikte giriş yaptı. Görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski Bakan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Ali Taha Koç bulunuyor. Görüşmede dijital alanda yatırımlarla ilgili olarak işbirliği değerlendirildiği bildirildi. Ayrıntılar geliyor...