Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği başladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği başladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti. ABD'de bir dizi görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Space X CEO'su Elen Musk ile bir araya geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 23:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip, Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti. Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. İki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi. Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti" denildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM: HAYIRLARA VESİLE OLSUN

        REKLAM

        Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan’ın Başbakanı Irakli Garibashvili ile Türkevi’nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." dedi.

        BİR DİZİ GÖRÜŞME

        Erdoğan, yarın sırasıyla Türkevi’nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni’ne katılacak, Concordia Zirvesi’ne hitapta bulunacak, Amerikalı iş insanlarını kabul edecek. Erdoğan, ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile de görüşecek. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi daha sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Akşam ise ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin verecekleri resepsiyona katılacak. Erdoğan, ABD ziyaretinin son günü olan 20 Eylül’de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul edecek.

        ELON MUSK'LA BİR ARAYA GELDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Space X CEO'su Elen Musk ile bir araya geldi. Musk Türkiye saati ile 23.45'te Türkevi'ne oğlu ile birlikte giriş yaptı. Görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski Bakan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Ali Taha Koç bulunuyor. Görüşmede dijital alanda yatırımlarla ilgili olarak işbirliği değerlendirildiği bildirildi.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Erdoğan ABD ziyareti
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen