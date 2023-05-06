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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, nerede olacak?

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri kapsamında sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları miting programlarına devam ediyor. Bu bağlamda Cumhur İttifakı ile genel seçimlere girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da miting düzenliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yapacağı miting ne zaman, nerede olacağı seçmenler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi tarihi ve saati...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri kapsamında İstanbul'da miting düzenleyecek. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek genel seçimler öncesinde seçmenleriyle İstanbul mitinginde buluşacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan İstanbul miting tarihi ve saati netlik kazandı. Peki, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?" İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi hakkında tüm merak edilenler...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'NIN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek miting, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?

    AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİ İÇİN ULAŞIM REHBERİ HAZIRLADI!

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek miting için ulaşım rehberi hazırladı.

    İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?

    İstanbul mitingi için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

    Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.

    Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

    Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN BU HAFTA 10 MİTİNG YAPACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta 10 ilde miting yapacak. Bu iller arasında Antalya, Konya, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun yer alırken 7 Mayıs'ta Büyük İstanbul Mitingi gerçekleştirilecek. Son hafta ise Cumhurbaşkanı, İstanbul'un ilçelerine ağırlık verecek. 11-12-13 Mayıs'ta İstanbul ilçelerinde miting yapacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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