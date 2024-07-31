Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı: "Çok uyanığım ama beni de kandırdılar"

Cep telefonuyla sosyal medyada gezinirken "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın" reklamına tıklayarak yapay zeka teknolojisi ile 1 günde 120 bin TL dolandırıldığını söyleyen Öznarin, "Sabah namazına kalkmıştım, daha sonra sosyal medya üzerinden gezinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)'a güvenin 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın diye reklam çıktı. Bende tıkladım, kendi bilgilerimi doldurdum ve çok geçmeden beni aradılar ve konuşmaya başladık. Bana 'Halide Hanım, amacınız nedir bize neden başvurdunuz' dedi. Bende hem katkımız olsun hem de para kazanalım dedim. Tam yerine başvurmuşsunuz ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Böyle şeylerden tereddüt etmeyin. Tamamen devlet destekli, sahte işler yapmıyoruz' dedi. Daha sonra Selin Yıldız diye birisi görüntülü aradı. Benden ekran paylaşmamı ve internet bankacılığına girmemi istediler. Daha sonra diğer banka hesaplarıma girmişler" dedi.