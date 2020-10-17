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Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'doğalgaz rezervi açıklamasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına değindi ve cumartesi günü (bugün) Fatih sondaj gemisine giderek yeni rezerv miktarını açıklayacağını duyurdu.

21 Ağustos'ta Karadeniz'de 320 milyar metreküplül doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. Habertürk'ten Olcay Oydilek'in haberine göre ilk kuyuda sondaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar ilerledi ve rezerv miktarının, 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyor.

Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.