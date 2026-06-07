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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin'i andı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin'i andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 16:28 Güncelleme:
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        Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin'i andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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