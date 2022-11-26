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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya’mıza 80 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya’mıza 80 milyar liralık kamu yatırımı yaptık" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gelin bir Fatiha gönderelim. İnşallah bu harekatlar ile ülkemizi adım adım sınırların ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin.

3.5 ay sonra Konya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren açılışında trenle Karaman'a devam ettiğim için hasret giderememiştik. Bugün açılışlarımız ile, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız ile, gençlerle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı gerçekleştireceğiz.

Ne diyor aşık; Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, aşkınan bakınan göze doyulur mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz bitmeye yar ile sohbet etmeye doyulur mu? Evet biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Bir de bu muhabbet dar'ül mülk Konya'daysa hiç doyum olmuyor.

Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayi, tarım, ticaret ve ilim irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur.

Konyalı olmak demek illa elinde etli ekmek, ağzında mevlana şekeriyle gezmek demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları tarih ve medeniyetlerinin mirasıyla kendilerini her yerde belli eder. Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz.

Konya'dan öyle bir ses verin ki sadece Türkiye'den değil tüm bölgemizden, tüm dünyadan duyulsun. Konya Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun mirasını 2071 vizyonuyla tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi tutana aşk olsun.

ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasının açılışını bugün yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz.

Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü açılıyor.

Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.

Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek. Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda Trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak.

İç Anadolu ile Akdeniz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha kazandırıyoruz. Yüksek hızlı tren garı ile, çeşitli kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.

Konya Afşar Hadimi barajı 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık yatırımıyla ülkemiz tarımına büyük hizmet yapacak bir eserdir. Barajımız açılışla su toplamaya başlayacaktır. Su medeniyettir.

20 farklı noktada kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla şehrin mazisiyle bugünü ve geleceği arasındaki köprüler tahkim edilmiştir. Açılışını yapacağımız türbe önü çarşıları şehrin tarihi dokusuna uymayan yapıların yıkılıp projeye uygun şekilde yeniden inşasıyla 564 milyon liralık yatırımı buraya yaptık.

Laf değil laf, icraat... Musluk açmıyoruz. Birileri musluk açıyor ya, görüyorsunuz. Biz musluk açmıyoruz.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Konya, belediye hizmetlerinde de farkını ortaya koymaktadır.

Bugün Konyamızda 18.4 milyar liralık eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Gönül sultanlarımızın gösterdiği istikamette durmadan dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız. Ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerden her şehrimiz gibi Konyamız da payına düşeni almıştır. Konya’mıza 80 milyar liralık kamu yatırımı yaptık."

Etrafımız milletimizin zayıf düşmesini, devletimizin tökezlemesini isteyen sırtlanlar ile dolu.

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