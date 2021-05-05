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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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HABERTURK.COM

Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni destekleyeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye-Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan’a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya’nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti’ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya’yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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