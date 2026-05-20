        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 21:17 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Başbakanı İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

        Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin atılan ve atılacak adımlarla daha ileri seviyeye taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

        Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve normalleşmenin sağlanması için gayret gösterdiğini, ateşkesin tesisi ile kapsamlı bir siyasi sürecin oluşumu için ortaya konan diplomatik çabaları desteklediğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zaman zarfında kardeş Sudanlıların acılarını hafifletecek insani yardımların artarak devam edeceğini kaydetti.

